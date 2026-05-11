星島辯論︱星島辯論賽基督教崇真隔年再奪總冠 港大同學會書院首次躋身總決賽獲亞軍

年度學界盛事，第41屆「星島全港校際辯論比賽」日前完成總決賽，中文組賽事由首次躋身總決賽的港大同學會書院擔任正方，與反方基督教崇真中學，就「港府動用外匯基金投資北部都會區等大型基建項目利大於弊」辯題展開激辯。最終，反方主辯曾思桐力陳在亞洲金融風暴中，香港雖成功擊退大鱷，經濟卻需時調整才能恢復，指正方着重「基建」不如己方重視「基礎」，成功力壓對手，相隔一年再奪總冠軍，並獲頒「最佳辯論員」，以勝利與同屬中五的隊友完美收官。

重「基礎」論點力壓對手

政務司副司長卓永興（右一）頒發獎座予中文組冠軍基督教崇真中學。

港大同學會書院獲得中文組亞軍，由卓永興（右一）頒獎。

曾思桐（左）力陳正方着重「基建」不如己方重視「基礎」，成功力壓對手。 汪旭峰攝

基崇團隊獲親友到場支持，更自製燈牌打氣。

第41屆「星島全港校際辯論比賽」共208支參賽隊伍角逐錦標，上周二舉行總決賽，中文組由正方港大同學會書院，與第39屆冠軍、反方的基督教崇真中學對決。正方主辯袁家豫開場發言，指政府考慮到香港經濟剛有起色，才決定42年來首次從外匯基金回撥1500億元至基本工程儲備基金，推動發展北部都會區，認為外匯基金總資產累計達4.3萬億元，回撥3.5%資金不影響金融體系，「如果友方反對用這1500億元要如何發展？是加稅、減福利還是提高發債比例？」

延伸閱讀︰ 星島辯論︱亞軍：首踏伊館台板「有圓夢的感覺」

反方主辯曾思桐即場質疑正方論點「輕輕帶過」，重申外匯基金有穩定港元匯價及貨幣金融體系的法定目的，目前地緣政治不穩、外圍市況波動，多間機構亦表明未來兩年全球股市面臨極端危險期，而外匯基金涉及庫房與法定機構存款，擔心香港難再承受風險，「抽走資金無異於踩鋼線」。

雙方其後就法例條文、資金運用、未來保障等議題唇槍舌劍，正方形容對手將所有財產買意外保險，不為子女未來規劃，基崇團隊力指大鱷虎視眈眈，強調外匯基金是香港「一家人的保單」，不應自毀長城。戰至結辯環節，曾思桐引述時任財政司司長的前特首曾蔭權，在1998年8月發表「香港家書」，指成功擊退大鱷，香港經濟仍需時調整才能恢復，稱正方着重「基建」不如己方重視「基礎」，政府不輕言動用基金，正因當年保衛戰用上香港全部家當。最終基崇團隊成功力壓對手，再次贏得冠軍，曾思桐更獲「最佳辯論員」獎項。

主辯曾思桐兩度凱旋

宣布冠軍一刻，曾思桐更喜極而泣，與隊友擁抱，基崇團隊3人均是中五生，第二副辯譚卓彤透露，3人在去年成軍，上屆賽事雖力求衛冕，但在第三回合止步，「雖然去年失敗了，但可以捲土重來、一同努力拼搏並取得如此成績，對我們來說很不真實。」前年代表學校披甲奪冠的曾思桐，今屆再以主辯身份帶領團隊凱旋而歸，她形容對手攻勢凌厲，團隊須隨機應變，希望師弟妹傳承經驗。譚卓彤則勉勵他們即使未能反駁亦不應放棄，總找到出路；第一副辯周詣臻以八字總結「基崇中辯，搏盡無悔」。

一路走來過關斬將，3人坦言親友支持是他們繼續前行的力量，他們在決賽當日更自製燈牌、帶備花束到場打氣。曾思桐感謝父母總為晚歸的她預備食物，在不安時加以鼓勵；周詣臻形容母親是「智囊」，分享很多社會知識和應對問題的方法；譚卓彤的家人則會駕車接送，免卻她特訓後舟車勞頓。

延伸閱讀︰陳國基率團訪問韓國 為北都大學城取經

卓永興：辯論助思辨

評講中文組總決賽表現的香港律師會會長湯文龍認為，雙方同學在技巧和策略等發揮良好，亦舉出《外匯基金條例》作例子，惟無人嘗試回應《基本法》中「量入為出」的原則。他強調在社會中無事不涉法律，學生尋索論據時可參考更多法例與案例。

基督教崇真中學辯論隊從政務司副司長卓永興手中接過冠軍獎座。卓永興感謝《星島》多年來對語文教育和青年發展的支持，通過辯論提升學生語言技巧，培養慎思明辨的能力，「同學的每一次準備、每一個論點的推敲，都是思考的鍛煉」。他鼓勵學生融會貫通、靈活運用，就社會關心的課題深入研究、不斷反思求進。

記者歐文瀚 高俊謙

誠邀大家做問卷調查，話俾我哋知你對《星島教育》有咩意見！連結：>>按此<<