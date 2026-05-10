都大擬建首粵語「酒後語言資料庫」 助檢測系統分析適合駕駛否

不少人酒後會胡言亂語，過往針對歐洲語言的研究顯示，飲酒會削弱大腦語言處理能力，惟在酒精影響下的漢語語言學研究仍十分有限。由都會大學領導的研究團隊計劃建立首個粵語「酒後語言資料庫」，並結合以人工智能（AI）為基礎的語言檢測系統，分析使用者在飲酒前後的語言質素偏差。煤氣公司已承諾於其車隊測試系統，團隊冀長遠開發手機程式，協助市民判斷飲酒後是否適宜駕駛。

冀收集百港人共逾1000分鐘語音樣本

是次研究將比較參與者在飲酒前後的語言表現，以評估酒精對認知及語言能力的影響。都大提供

過往研究顯示，飲酒可導致理解與表達功能出現紊亂、言語邏輯錯誤、語速與停頓異常、聲調不穩等情況。是次研究由都大教育及語文學院副院長李寶倫牽頭，與香港城市大學、西南政法大學及廣州華僑醫院的研究人員合作，展開為期兩年的研究；初步研究顯示，參與者在飲酒後的發音、語速及用字等方面，確實與清醒時存在明顯差異。

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團隊有意在醫療專業監督、並嚴格控制飲酒量低於香港現行酒後駕駛法定上限的情況下，收集約100名年齡介乎18至60歲的受試者、逾1000分鐘的粵語語音樣本，藉以建立「酒後語言資料庫」，並以此訓練多模態AI語言模型，應用於大學的語言檢測系統。

該系統將綜合分析使用者在飲酒前後的語速、語調穩定度、語音停頓與語法結構偏差等多項指標，比較使用者的語言表現變化，以評估酒精對認知與語言能力的影響。李寶倫期望項目完成後推出系統原型，透過手機程式供用戶進行實時自我評估與監測酒精的影響，以便自行判斷是否適宜駕駛。

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他相信新系統可作為現有酒精檢測、如吹氣或化驗的輔助工具，但強調不會取代法定檢測程序，又指有關技術具潛力擴展至其他應用場景，例如監測用藥或疲勞引致的語言異常。煤氣公司已簽署支持文件，將與團隊合作於其車隊測試系統，冀將系統應用於車隊司機行車前的例行安全檢測，提升車隊管理效率。

團隊獲智慧交通基金撥款逾港幣340萬元支持研究，都大副校長（研究及拓展）郭予光認為，研究項目獲智慧交通基金資助及業界夥伴積極支持，強調將致力結合學術研究與社會實際需求，透過提出切實可行的應用方案助力產業發展，並回應道路安全等重要社會議題。

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