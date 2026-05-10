恒大動畫片《壽司派對》登英國影展 導師冀探AI與創意媒體結合可能性

再有香港創作的動畫作品獲國際肯定。恒生大學傳播學院高級講師陳家樂早前執導人工智能（AI）動畫短片《壽司派對》（Sushi Party），早前先後獲邀參與多個國際影展後，最近更入選英國布萊頓國際動畫影展（BIAF）2026的「You’ve Got to Laugh」喜劇動畫放映單元，並於上月25日在英國Brighton Dome Studio Theatre 放映。陳家樂期望引入更多AI工具製作短片，藉此探索AI與創意媒體結合的更多可能。

早前已獲邀參與多場國際活動

《壽司派對》早前已先後獲邀參與美國邁阿密藝術科技高峰會2025、法國康城AI電影大獎2025、希臘Larissa Lumina AI短片節2025、英國布萊頓國際動畫影展2026等，亦入圍美國Neu Wave AI 電影節2025決賽。作品最新入選的BIAF具英國電影和電視藝術學院（BAFTA）認證，反映作品獲國際業界肯定。

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陳家樂指，《壽司派對》融合多項AI技術，從內容構思、視覺設計到聲音製作，皆運用AI工具完成，短片內的歌曲、轉場效果、部分疊加視覺畫面等亦由 AI 協助生成，充分展現AI在影像創作方面的無限潛能。

他認為今次創作不僅是一場技術實驗，更是在敘事、動畫及喜劇表達方面透過生成式AI展開探索，未來他有意繼續引入更多不同類型的AI工具製作短片，希望藉此啟發學生拓展創作視野、大膽嘗試不同的短片形式，探索更多AI與創意媒體結合的可能性。

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