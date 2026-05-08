教聯會牽頭捐31萬元 資助宏福苑受災學生

大埔宏福苑火災發生後，不少學生的生活與學習受到影響。為切實幫扶受災學生渡過難關，教聯會聯合黃錦良立法會議員辦事處、內地慈善機構及本地公司，於今日在大埔浸信會公立學校舉行善款捐贈儀式，向受災兒童就讀的學校轉交31.2萬元善款。而教聯會已動員逾200名心理學家及社工，為受災學生提供專業情緒支援。

教聯會主席黃錦良表示，除交通津貼外，教聯會亦動員200名心理學家及社工為學童提供情緒支援。教聯會提供

該筆善款將以「交通津貼」形式發放，資助為期兩個學年，由今年9月開始。凡符合資格學生每月可獲500元，以應對因火災後搬遷移居而產生的跨區通勤額外開支，減輕學生家庭的經濟負擔。教聯會主席黃錦良表示，除交通津貼外，教聯會亦動員200名心理學家及社工為學童提供情緒支援，同時為大埔浸信會公立學校籌得50部電腦設備，以滿足學習需要。

延伸閱讀：兩會前瞻｜教聯會黃錦良提多項建議 倡促進大灣區數字教育融合

作為捐款方之一的本地公司代表史先召表示，希望以交通津貼的形式發放善款，以確保專款專用及公開透明。

大埔浸信會公立學校校監曾家石感謝各團體的捐贈，認為這份持續支援讓學生感到並不孤單。而受助學生亦為此感到感謝，讓她們知道在最艱難的時候也有人願意陪伴重新出發。

延伸閱讀：到訪大埔受火災影響3幼園 蔡若蓮：校園生活已重回正軌



本報記者

誠邀大家做問卷調查，話俾我哋知你對《星島教育》有咩意見！連結：>>按此<<