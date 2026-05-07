蒙特梭利國際學校傳幼童性侵案 警方立案調查 校方：暫無證據佐證

近日網上流傳多張訊息截圖，有家長指控年幼兒子遭性侵，更有傳有教師將玩具塞入幼童臀部。涉事的蒙特梭利國際學校（IMS）發表聲明，指全力配合警方的調查工作，惟查閱所有紀錄及當日閉路電視錄像畫面，確認當日錄影未顯示不當行為發生，無發現該生有任何行蹤不明的時段。警方將案件暫列為「猥褻侵犯年齡在16歲以下的男童」，交由西區刑事調查隊第六隊負責調查。

蒙特梭利國際學校（赤柱校舍）。學校網站圖片

據了解，涉事受害人為法國籍4歲男童，2024年起就讀蒙特梭利國際學校（赤柱校舍）幼稚園。男童母親在4月17日到校接回兒子返抵住所後，兒子告知家人臀部疼痛；男童父親懷疑有人非禮兒子，遂帶他到港怡醫院求醫及報案。警方證實接獲報案，將案件暫列為「猥褻侵犯年齡在16歲以下的男童」，交由西區刑事調查隊第六隊負責調查。

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校方稱錄像未見不當行為 無證據教職員涉事

蒙特梭利國際學校今日發表的聲明。

蒙特梭利國際學校今日發表聲明，確認接獲家長指子女疑遭不當騷擾事件，警方已展開調查。校方獲悉事件後已立即與相關家長聯繫，隨即查閱所有相關紀錄，以及當日校園閉路電視的錄像畫面，錄影完整記錄該學童在校期間的活動情況，確認當日錄像未顯示任何不當行為發生，亦無發現該學生有任何行蹤不明的時段。校方亦引述警方指，現階段未發現任何證據顯示校內曾發生相關事件；也無證據顯示校內其他學生面臨相關風險，或校內任何教職員涉事。

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校方重申，保障學生人身安全是首要考量，所有教職員在入職時均須完成兒童保護課程，任職期間須按規定，定期更新其資格認證。

本報記者

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