中大醫學院研究環狀RNA 為神經退化疾病闢研究路徑

阿茲海默症、肌萎縮性脊髓側索硬化症（漸凍人症），都是無藥可癒的神經退化疾病。中文大學醫學院的研究團隊發現，環狀核糖核酸（環狀RNA）在大腦記憶形成機制中的關鍵角色，為未來治療神經退化疾病，開闢新的研究路徑。研究結果已發表於國際期刊《Science Advances》。

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circHomer1的作用就如一條生物分子橋樑，將信使核糖核酸（mRNA）運送到神經元的樹突（即接收站），以傳遞大腦訊息。而缺乏circHomer1會導致樹突棘（即突觸的接收結構）變形，並減少關鍵蛋白的產生，繼而削弱大腦的通訊功能。 中大提供

研究證環狀RNA 與大腦通訊系統關係密切

核糖核酸（RNA）是一種生物分子。當中，信使核糖核酸（mRNA）負責將遺傳訊息，由DNA傳遞至細胞製造蛋白質的部位。它通常是單鏈結構，具有兩個截然不同的末端。但有一種非編碼RNA的末端是連接在一起，形成封閉且更不易被分解的連續環狀結構，即是環狀RNA，與大腦的突觸功能息息相關。

中大研究團隊發現，一個來自Homer1基因並存在於大腦、名為circHomer1的環狀RNA，是調控突觸功能的重要因子。團隊安排兩組實驗小鼠進行巴恩斯迷宮測試，評估牠們的空間學習和記憶能力。結果顯示，與對照組相比，缺乏circHomer1的小鼠在實驗初段，需時更長才能鎖定目標洞口，出錯率亦較高。團隊其後發現，circHomer1作用如同生物分子橋樑，將mRNA運送到神經元的樹突，以傳遞大腦訊息。而缺乏circHomer1會導致樹突棘（即突觸的接收結構）變形，減少關鍵蛋白的產生，繼而削弱大腦的通訊功能。

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葉栢勤指研究為神經退化疾病的診斷和治療，開闢全新的研究方向。 中大提供

可作生物標誌物 助診斷治療

負責研究的中大醫學院生物醫學學院助理教授、蔡永業腦神經科學研究所首席研究員葉栢勤指，circHomer1對建構大腦海馬體的空間學習和記憶能力十分重要，今次研究發現徹底改變對環狀RNA與健康與疾病之間關係的理解，證明了circHomer1並非RNA轉錄過程中的副產物，而是有特定功能的生物分子，大腦缺乏circHomer1會直接形成突觸功能障礙。

他補充稱，研究為神經退化疾病的診斷和治療，開闢全新的研究方向。環狀RNA可作為神經系統疾病的生物標誌物，即使在其他神經病變存在的情況下，恢復circHomer1的功能，或可成為維持突觸健康及記憶力的新策略。

本報記者

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