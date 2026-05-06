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升級併校｜基全小學擬與鮮魚行學校合併 校長：有責任接納同區孩子

教育新聞
更新時間：23:15 2026-05-06 HKT
發佈時間：23:15 2026-05-06 HKT

下學年收生不足，獲派0班小一的鮮魚行學校，校方早前透露擬與區內理念相近的辦學團體小學合併。同區的中華基督教會基全小學，日前向家長發出通告，透露面對教育環境轉變，正探討與鮮魚行學校合併的建議方案。

延伸閱讀：升級併校｜鮮魚行學校發聲明 與區內理念相近小學合併

強調「愛鄰舍」 校舍充裕不削資源

基全小學校長葉雪妍在通告指，校方深信「愛鄰舍」的真理，在校舍空間充裕且不削減現有資源的前提下，有責任包容並接納同區的孩子，讓他們能在穩定的環境中與該校學生一同成長。校方上周已舉行諮詢會，向家長簡介合併建議方案及收集家長意向。

基全小學與鮮魚行學校相近，兩校只相距約500米。翻查《小學概覽》，基全小學共有27間課室，但現時全校只設14班，小一至小四每級2班，小五至小六每級則開3班。

延伸閱讀：升級併校｜劉德容小學擬併校家長憂特教支援褪色 質疑教育局說法 反問「為何選校」

鮮魚行學校第三度面對停辦危機。校監黃天雄在3月底發表聲明，指校方經深入商議後，議決與區內理念相近的辦學團體小學合併，並已向教育局提交申請，相信合併能整合兩校的優質資源，發揮協同效應，為學生提供更穩定、更優良的學習環境及更豐富的學習經歷，形容是保障學生福祉，對學校長遠發展負責任的決定。

本報記者

「派0班」學校最新情況（部分）
發展方案 學校數目 涉及學校
與他校合併 9間 世界龍岡學校劉德容紀念小學、景林天主教小學、聖公會將軍澳基德小學、鮮魚行學校、方樹福堂基金方樹泉小學、五邑工商總會學校
逐步停辦或
最遲於29/30學年結束營辦		 4間 筲箕灣官立小學、中華基督教會長洲堂錦江小學、基督教香港信義會信愛學校
開辦私營小一班級 1間 新會商會學校
資源來源：綜合教育局、各校宣布及家長消息

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