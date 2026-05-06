中大發現紅樹林「藍氮」生態服務可造逾85億美元

紅樹林不只能吸收二氧化碳，還能有效清除氮污染，為人類節省巨大開銷。中文大學地球與環境科學系最新研究顯示，全球紅樹林雖然只佔陸地面積不足0.1%，但每年可去除高達87萬噸氮污染物，這項「淨化服務」的年度生態價值超過85億美元（約港幣666億元），相當於紅樹林固碳價值的12倍以上，團隊亦建議可覆蓋至粵港澳大灣區海域作國際試點，解決氮污染的問題。



氮污染為全球主要環境危機之一，過去近百年，人類活動導致的氮排放激增50倍，引發藻類大量繁殖、水域缺氧、漁業受損及飲用水安全等問題。而紅樹林濕地中的泥土微生物，能將有害的氮化合物轉化為無害的氮氣，實現自然淨化。

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中大地球與環境科學系助理教授Benoit Thibodeau與博士生汪紫烟，綜合分析了全球42個紅樹林區域的數據，結果顯示，全球紅樹林每年的理論脫氮潛力可高達500萬噸，足以抵消全球人為活性氮總量的3%。然而，目前實際去除量僅為最大潛力的15%，意味著仍有巨大提升空間。

論文第一作者汪紫烟表示：「每一片紅樹林都同時具備固碳和淨水的功能，保護它們的理由比以往更充分。」她指出，參考「藍碳」（紅樹林固碳價值）的成功模式，同樣可評估「藍氮」（紅樹林除氮價值），幫助我們更合理地規劃生態保護的優先次序。

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研究團隊建議，將「藍氮信用」納入現有的生態系統服務體系，未來建立可「碳」「氮」雙重信用機制。另一方面，由於粵港澳大灣區開發程度高，紅樹林面積可觀，適合作為國際試點，這項措施不僅有助解決氮污染問題，還能減輕水務設施老化的壓力。

本報記者



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