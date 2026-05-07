方大護理應用學位 首批160畢業生近7成獲聘

聖方濟各大學旗下護理學（榮譽）學士（應用學位學額）課程，將迎來首批約160名畢業生，可申請註冊護士（普通科）資格，投身護理行業。健康科學學院院長陳磊石指，課程將護士管理局要求的1400小時臨床實習，全部集中在最後一年進行，讓學生長時間持續身處臨床環境。課程最新報讀人數超過8000人，學額約640個，平均13人爭一位。

1400小時實習最後學年進行

方大的護理學學士課程，是2022年推出的首批應用學位課程之一，取錄學生大部分持高級文憑，只需約3年半即可完成學業。課程未縮減教學內容，護士管理局要求的打針、派藥、病人評估等理論課程均須修讀，只在實習安排有別於傳統課程，將1400小時實習集中於最後學年進行，避免傳統課程實習分散，以致知識遺忘的問題。

更多報道：方大正籌辦全港首個藥學學士課程 預計首年開設40個學額

陳磊石透露，首批畢業生護士近7成人已獲錄取，主要服務於公營醫院，隨着空缺職位在4月逐步釋放，加上部分資深護士臨近退休騰出職位，認為仍待業的畢業生毋須過度擔憂。

為配合教學，學院配置16個高科技模擬病人，還設有感染控制實驗室。副院長陳慧儀稱，方大引入VR（虛擬實境）及AI（人工智能）技術的教學場景，讓學生在貼近真實的環境中，練習應對各種病例，「最重要是培養學生以病人為本的專業態度，讓他們可以回應病人及家屬的需要」。

更多報道：方大跨科合作 電影學生扮「病人」模擬實習 助物理治療學生裝備臨床技巧

應屆畢業生劉彪因關注本港人口老化趨勢，加上父母年事已高，希望投身護理行業，未來既能實現職業價值，也能更好地照顧家人。他提到模擬病人可模擬心跳、呼吸等生命體徵，幫助自己在面對真實病人時減少失誤；實習集中在最後一年的設計，有助讓他形成「肌肉記憶」，避免間隔實習導致的知識遺忘。

記者 佘丹薇

誠邀大家做問卷調查，話俾我哋知你對《星島教育》有咩意見！連結：>>按此<<