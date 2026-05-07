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港大「紙質文物診所」助市民修復藏品 忠粉帶小說《戀愛二分一》「求診」 冀留青春印記

教育新聞
更新時間：06:45 2026-05-07 HKT
發佈時間：06:45 2026-05-07 HKT

修復的不僅是物件本身，更是逝去的青春與回憶。香港大學圖書館近日舉辦「紙質文物診所」活動，吸引大批市民攜帶藏品，單獨諮詢專業修復與保護方法的意見。除了區建公真跡等古董級書畫藏品外，忠實粉絲帶了她的中學回憶——在1994年膾炙一時，由郭富城擔任主角的廣播劇《戀愛二分一》同名小說，期望在修復師協助下，保留自己珍貴的青春印記。

同名廣播劇膾炙一時

《戀愛二分一》是1994年膾炙一時的廣播劇，由當時得令的歌手郭富城與彭羚「聲演」，電台其後推出同名小說，對梁小姐猶如心靈支柱，她稱中學時期偶像正是郭富城，當年每晚都會從收音機錄低廣播劇內容。這本當時零售價38元的小說，對仍在學的她屬「貴價書」，反覆閱讀「不知看了第幾遍」，因為擔心封面磨損，她特意為書本套上了訂製的保護套，但書頁仍然留下歲月痕跡，不僅屢現黃斑，紙質亦不再絲滑，書中的萬字夾鏽漬更留下印記。

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文獻保護及修復部主管劉雨陽從梁小姐手中接過小說，端視書本的保存狀態後，忍不住稱讚「已經做得好好」。她解釋，30年前的通俗讀物多採用木漿紙印刷，紙張隨時間酸化，導致紙張質地變得越來越脆弱。雖然表面黃斑可用溶劑淡化，但僅屬「美容級修復」，無法解決根本問題。她建議梁小姐如打算長久保留，最好先掃描書籍內容製成電子版，實體書則更換化學性質穩定的保護套和收納盒，通過中和紙張酸性、隔絕濕氣的方式，減緩老化速度，但既有損傷就無法徹底逆轉。梁小姐笑稱「鍾意郭富城」，將參考專業意見考慮如何保存愛書。

古董藏品亦是「紙質文物診所」的常客，撰書介紹香港書法的作家黃宣游，帶來兩件本港著名書法家區建公的真跡「求診」，其中一件是1950年代區建公的教學課稿，這份原稿存世僅3幅，這幅因後人曾為重新編排而額外黏貼紙張，原貌從未對外展示；另一件則是區建公的書法對聯。兩件真跡時值戰後物料供應匱乏，紙張質地極為脆弱，每次打開都有碎紙脫落。黃宣游指，正籌辦明年舉行的區建公140周年誕辰紀念展覽，希望專業修復能「修舊如舊」，避免進一步損耗。

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欲修復區建公真跡展出

「紙質文物診所」是港大圖書館保護與修復實驗室開放日活動之一，在2月啟用的全港首個「全視角」文獻修復實驗室亦首度公開亮相。劉雨陽指，香港的獨特文化背景可讓東西方修復技藝交融，未來希望繼續拓展教學與修復模式，讓更多文明故事為人所知。目前實驗室共有5名修復師，各有專長，劉雨陽說，修復師在本港仍屬稀缺，隨着M+博物館、故宮文化博物館先後啟用，政府亦正籌建文物修復中心，相信需求與資源將不斷增加。

記者佘丹薇

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