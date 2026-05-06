「城中學舍」28申請獲批涉6400宿位

本港積極推動「留學香港」品牌。在立法會教育事務委員會會議上，多名議員關注非本地生的住宿供應，教育局局長蔡若蓮透露，截至3月當局已批出28宗「城中學舍」計劃申請，涉及6400個宿位；現時本港就讀本科的非本地生約兩萬人，形容假學歷個案似有增長，反映阻截工具有效。

議員關注本地生宿位

選委會界別議員朱立威。網上截圖

在教委會會議上，選委會界別議員朱立威關注非本地生持續增長，當局如何確保不對本地生宿位造成壓力。蔡若蓮回應指，當局聯同發展局推出「城中學舍」計劃，加快宿舍供應。截至3月共接獲30宗申請，其中28宗已經獲批，涉及約6400個宿位。她指引入私營機構參與有助加快供應步伐，而八大宿舍政策不盡相同，當局會按公平原則分配宿位，強調八大在26/27學年起取錄非本地生限額，由相當於本地學額40%增至50%，只是上限而非指標，提醒院校應按自身的宿舍政策、配套等因素，適度調整吸納非本地生的速度。

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當局成功阻截假學歷人士

議員陳家珮。網上截圖

近期接連出現多宗假學歷事件，議員陳家珮促請當局加強使用工具識別及阻截假學歷，蔡若蓮回應，假學歷的個案看似增加，主因是阻截工具有效，而現時非本地的本科生約20100人，當局已與內地留學服務中心合作，掌握內地畢業生的學歷資料，各大學亦針對非內地學歷開發快速的核查工具，各院校每年就收生事宜溝通交流，強調當局已成功阻截及懲治部分使用假學歷人士。

選委會界別議員魏明德。網上截圖

選委會界別議員魏明德關注，當局未設畢業生流向及就業去向的數據庫。蔡若蓮指，相關就業統計依賴院校問卷形式收集，因涉及學生私隱，當局難以強制獲取，又認為統計「一帶一路」沿線國家及地區學生去向意義不大，亦難以定期評估獎學金政策。蔡若蓮補充稱，畢業生留港發展與否，涉及個人、家庭、生活成本、發展前景及政治等因素，難以單憑留港人數，衡量政策成效。

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本報記者

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