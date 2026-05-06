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幼稚園單位資助不變 校長：鬆了一口氣

教育新聞
更新時間：11:10 2026-05-06 HKT
發佈時間：11:10 2026-05-06 HKT

面對學齡人口持續下跌，幼稚園首當其衝。教育局副秘書長李碧茜指，考慮到參與「幼稚園教育計劃」學校的辦學規模和需要，下學年會維持基本半日制、全日制、長全日制單位資助不變。保良局李徐松聲紀念幼稚園校長何蘭生形容，單位資助未被削減，令她「鬆了一口氣」。

幼稚園基本半日制、全日制、長全日制單位資助，在下學年維持不變。資料圖片
幼稚園基本半日制、全日制、長全日制單位資助，在下學年維持不變。資料圖片

延伸閱讀：議員關注幼稚園收生不足經營艱難 蔡若蓮：要以改革及創新思維思考如何紓緩問題

新學年幼稚園基本半日制單位資助，維持每名學童每年38780元，全日及長全日制單位資助，分別是50410元及62050元。至於炊事員資助與校舍維修資助更調高一成，下學年分別為216780元及1020元。當局宣布下學年起將「幼稚園活動津貼」與「幼稚園聘任代課教師支援津貼」整合，幼稚園毋須退回兩項津貼的未使用餘款，校方可按原有用途及會計規定繼續運用，直至款項用畢為止；幼稚園亦毋須再將經校董會審批的活動津貼運用計劃及報告，上載至學校網頁。 

延伸閱讀：保安局《安熊童樂會》校園巡禮 教幼稚園生學識守法愛護家園

保良局李徐松聲紀念幼稚園校長何蘭生對單位資助未減，感到「鬆了一口氣」，並期望明年能維持相同水平。對於新安排簡化行政工作，校方不用再撰寫中期報告及上載活動內容，她認為有助學校將時間花在教學上，而餘款毋須急於退還當局，學校可因應實際情況靈活調配資源。

本報記者

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