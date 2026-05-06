中小學營辦津貼連續兩年削減一成 新措施容許保留未用盡餘款

公共財政緊絀，政府持續削減教育開支。教育局向全港資助中小學公布新學年「營辦/擴大營辦開支津貼（EOEBG）」，各分項津貼連續兩年削減約一成。當局下學年繼續整合津貼，連同10多項單項津貼納入EOEBG，務求化零為整；下學年又推出多項措施，包括容許學校保留未用盡的一筆過津貼餘款。有中小學校長認同當局拆牆鬆綁，但預料來年難免繼續削資。

整合逾10項單項津貼

教育局公布調整下學年「營辦開支整筆津貼」、「擴大的營辦津貼」等撥款額，各分項津貼連續兩年削減約一成。下學年「營辦開支整筆津貼」資助學校津貼由112407元減至101166元，班級津貼由25737元減至23163元；資助小學非收費學校津貼，由60063元減至54057元；全日制非收費學校的班級津貼，由15530元減至13977元。

教育局副秘書長李碧茜在網上撰文，指當局經過一年研究與聆聽教育界意見後，改革及整合學校資助，下學年把10多項單項津貼納入EOEBG中，化零為整，包括「開放學校設施推動體育發展計劃津貼」、去年整合的「全方位學習及姊妹學校津貼」等，當局亦把「學校課程發展津貼」、「普通話津貼」和「德育及公民教育津貼」，整合為「綜合科目津貼—小學」，同時納入EOEBG。

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支援有經濟需要學生參與課外學習活動、非華語學生學習的多項單項津貼，因部分性質及適用範疇類近，分別整合為「優化校本學習活動支援津貼」及「非華語學生綜合支援津貼」。EOEBG的「增補津貼」及「補充津貼」下學年起停止發放。至於有立法會議員早前不支持整合的「推廣閱讀津貼」，將維持現行專項撥款安排，李碧茜指未來按實際情況再作檢視。

當局亦優化財務安排，如學校在指定限期內未用盡一筆過津貼，但已使用6成或以上，即餘額低於4成便可保留，並可用於非指定項目上；學校的財務匯報要求亦會精簡，除特定個別單項津貼外，學校每年只需提交一份EOEBG的綜合帳目報表，減省校政負擔。

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校長：新安排助靈活運用

資助小學校長會主席陳淑儀。資料圖片

資助小學校長會主席陳淑儀認同整合津貼的措施，以往專項撥款未能配合不同校本需要，學校甚至在限期前「夾硬」用盡一筆過津貼，以免被當局收回；新安排有助學校更靈活運用資源。至於小學憂慮工友等職位薪酬低於市場水平，她指學校一般利用EOEBG補足差額，「彈性增加，對學校運用反而更鬆動」。津貼中學議會主席李伊瑩亦指，以往「家庭與學校合作活動計劃資助」，學校多未用盡津貼，納入EOEBG後能拆牆鬆綁。

津貼中學議會主席李伊瑩。資料圖片

兩人均料明年當局仍會削減學校津貼，陳淑儀期望經濟情況好轉，當局可調整削減幅度。李伊瑩則指中學界已積極開源，包括更積極申請坊間資助。

本報記者

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