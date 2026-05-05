星島辯論︱基崇男拔相隔一年 中英文組再度稱冠

年度學界盛事、第41屆「星島全港校際辯論比賽」昨舉行總決賽，今屆比賽共208隊參賽隊伍角逐錦標，最終中文組賽事由基督教崇真中學脫穎而出，英文組由拔萃男書院奪冠，兩校均相隔一年，在中英文組再度稱冠。兩校主辯曾思桐與李羽澄，同獲「最佳辯論員」獎項。政務司副司長卓永興致辭時指，在當今瞬息萬變的社會，比以往更要具備清晰的頭腦和表達能力，而辯論正是鍛煉的絕佳方式。

激辯外匯基金投資北都 崇真：不應自毀長城

今屆中文組決賽辯題為「港府動用外匯基金投資北部都會區等大型基建項目利大於弊」，正方港大同學會書院一方強調投資未來、造福民生的重要性，指目前河套等發展區已有經濟成效，相信只動用外匯基金儲備約3.5%無損本港金融基礎。反方基督教崇真中學反駁目前國際形勢風高浪急、大鱷虎視眈眈，強調外匯基金是香港「一家人的保單」，不應自毀長城。

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雙方同學在台上台下唇槍舌劍，基督教崇真中學主辯曾思桐在總結發言時，引述時任財政司司長的前特首曾蔭權在「香港家書」稱，即使1998年擊退索羅斯後香港仍然元氣大傷，指正方講「基建」不如己方重視「基礎」，最終為她贏得「最佳辯論員」獎項。宣布冠軍一刻曾思桐更喜極而泣，與隊友擁抱。第二副辯譚卓彤指3人去年首次組隊，幾經努力下成功奪冠，感覺「不真實」，第一副辯周詣臻則感謝父母支持。

評講中文組總決賽表現的香港律師會會長湯文龍認為，雙方同學在技巧和策略等發揮良好，亦舉出《外匯基金條例》作例子，惟無人嘗試回應《基本法》中「量入為出」的原則。他強調在社會中無事不涉法律，學生尋索論據時可參考更多法例與案例。

中文組正反雙方在台上舌劍唇槍。 汪旭峰攝

英文組熱議生成式AI 男拔包辦冠軍最佳辯員

英文組辯題為「生成式人工智能的泛濫，削弱了人類的創造力」，最終由反方拔萃男書院奪冠，主辯李羽澄同時榮膺最佳辯論員。中英文組冠軍及亞軍得主，先後從政務司副司長卓永興手中取得獎座，台下報以熱烈掌聲及喝采聲。中英文組「最佳辯論員獎」，分別由星島新聞集團副行政總裁林善喬及立法會法律界議員陳曉峰頒發。

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卓永興勉學生反思求進 感謝星島支持青年發展

卓永興致辭感謝星島新聞集團多年來對語文教育和青年發展的支持，通過辯論，提升學生語言技巧，培養他們多角度分析問題，培養慎思明辨的能力，「同學的每一次準備、每一個論點的推敲，都是思考的鍛鍊」。他鼓勵學生藉參與辯論將所學知識、技能、價值觀和態度，融會貫通、靈活運用，就社會關心的課題深入研究、不斷反思求進。

本報記者

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