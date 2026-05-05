教局再削中小學一成津貼 多個單項津貼化零為整增財政彈性

教育局向全港資助中小學公布新學年「營辦/擴大營辦開支」津貼額，繼今學年各分項津貼削減約一成後，再度削減約一成津貼。當局繼續整合津貼，包括把小學「學校課程發展津貼」、「普通話津貼」和「德育及公民教育津貼」，整合為「綜合科目津貼─小學」，同時把十多項單項津貼納入「擴大的營辦津貼」中，以化零為整，至於早前引起立法會議員關注的「推廣閱讀津貼」暫保留現行的專項撥款，當局亦在下學年起推出多項措施，增加學校的財政彈性。

多項津貼納入「擴大的營辦津貼」 增學校靈活性

教育局向公布新學年「營辦/擴大營辦開支」津貼額。資料圖片

教育局副秘書長李碧茜在網上撰文指，當局「優化學校津貼專責小組」在「拆牆鬆綁、靈活運用、提升效率、善用公帑、簡政放權」原則下，以創新思維改革和整合各項學校資助，具體措施包括，下學年把另外十多項單項津貼納入「擴大的營辦津貼」中，以化零為整，讓學校更靈活運用，毋須局限指定用途；下學年起學校在指定限期內尚未用罄津貼，但已使用6成或以上，可保留該津貼餘額，並可使用在指定及非指定項目上。

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繼去年整合多項津貼為「全方位學習及姊妹學校津貼」後，李碧茜指當局積極研究合併部分性質及適用範疇類近的單項津貼，決定下學年起把「學校課程發展津貼」、「普通話津貼」和「德育及公民教育津貼」，整合為「綜合科目津貼─小學」；支援有經濟需要學生參與課外學習活動的多項津貼，將合併為「優化校本學習活動支援津貼」；支援非華語學生學習的各項津貼，將整合為「非華語學生綜合支援津貼」。早前有立法會議員表明不支持整合的「推廣閱讀津貼」，亦會維持現時的撥款模式，李碧茜指未來按學校實際情況和其他因素，適時檢視撥款安排，強調當局非常重視培養學生的閱讀能力和習慣。

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當局下學年起，亦將精簡相關財務匯報要求，除少數特定個別單項津貼外，學校每年只需向當局提交一份「擴大的營辦津貼」的綜合帳目報表，以減省行政負擔。

幼稚園方面，參加幼稚園計劃的幼稚園所獲的基本半日制、全日制、長全日制單位資助不變，而炊事員資助與校舍維修資助更調高一成，下學年分別為216780元及1020元。

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