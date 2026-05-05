中華文化節2026｜ 「普及專場」藝術活動體驗中華文化活力

由康樂及文化事務署策劃的「中華文化節」特設「普及中華文化藝術專場」，為全港學校設計一系列免費活動，鼓勵師生通過參與多元化的藝術節目，近距離體驗中華文化的當代活力。

「中國戲曲節」開幕節目《京劇大武生藝術展演》，學生可近距離欣賞京劇武生精湛功架。 康文署網站

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課本讀得到白蛇傳、穆桂英，但能親眼看到感受截然不同。今年文化節以「傳奇」為題，開幕節目舞劇《白蛇》，以芭蕾舞融合中國舞、現代舞及武術等元素，師生可親臨劇場觀賞公開綵排，領略這部作品如何創新演繹耳熟能詳的傳說故事。

「中國戲曲節」開幕節目《京劇大武生藝術展演》，讓同學近距離欣賞京劇武生精湛功架外，同學亦可通過觀賞豫劇、上黨梆子及粵劇等導賞演出，認識這些列入國家級非物質文化遺產名錄的劇種及背後的文化內涵。

設多場「校園戲曲漫遊」

專場同時精心設計多場「校園戲曲漫遊」，將崑曲、京劇和粵劇的導賞演出和流動展覽帶入校園，同學即使在學校亦能親身感受戲曲表演的趣味及文化價值。不少曾參與過往專場活動的師生表示，專場有助同學多角度認識源遠流長的中華文化，對選科具啟發作用。各項活動現正公開予學校報名參與，名額有限，額滿即止。

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「中華文化節」旨在弘揚中華文化，提升市民的國民身份認同及文化自信，助力愛國主義教育工作，吸引並匯聚中國內地和世界各國頂尖的藝人和藝團來港交流，期間舉辦不同形式的節目及活動，讓公眾有更多機會，深入欣賞和體驗中華傳統優秀文化之美。

本報記者

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