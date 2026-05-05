Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

理大採用AI管理系統 提供個人化學習路徑

教育新聞
更新時間：07:45 2026-05-05 HKT
發佈時間：07:45 2026-05-05 HKT

在「理大教育4.0」概念下，理大醫療科技及資訊學系今學年起採用「人工智能驅動學習活動管理系統（LAMS）」，為所有學生提供切合課程綱要的個人化學習路徑。系主任蔡璟認為，校方提供AI平台，有助更易了解學生的學習情況。

校方難知學生用坊間AI

王志明指，AI的出現有助實現個人化學習、提升教學互動與即時回饋。何健勇攝
王志明指，AI的出現有助實現個人化學習、提升教學互動與即時回饋。何健勇攝

延伸閱讀︰理大HiVE模擬車禍現場訓練CPR技巧 藉科技革新醫療教育 學生信心顯著提升

LAMS除了讓教師編排學習活動，亦保留教師對教學過程的管理權限，例如訂立學習目標、審批和限制教材內容等，亦可通過AI為指定學生自動提供特定教材和練習，並從後台審視其學習和回應表現。平台設有AI導師，與學生討論功課的問題；學生可於平台提交功課，系統能記錄撰寫和刪改過程，並自動生成對課業的評價，惟評價須由教師批核才可發出。副教授王志明指，AI有助實現個人化學習、提升教學互動與即時回饋，但校方難以知悉學生怎樣使用坊間AI，「AI有時可能會提供未必正確的資訊」。

延伸閱讀：理大與扶康會共建亞洲首個「共融創新中心」 促進社會共融發展

對於AI工具如何帶動教育轉型，蔡璟期望將AI整合到課程和教學法中，開發數碼架構和平台，支援AI驅動的教育、數據共享和流程整合，從而釋放空間，以進行更重要的指導與創新。

記者 歐文瀚

誠邀大家做問卷調查，話俾我哋知你對《星島教育》有咩意見！連結：>>按此<<

↓即睇DSE2026專頁↓

↓即睇DSE2026專頁↓

最Hit
佘詩曼罕被網民批評：好肉酸 索爆長腿驚變「O字腳」 睇草蜢演唱會與女星擁抱晒交情
佘詩曼罕被網民批評：好肉酸 索爆長腿驚變「O字腳」 睇草蜢演唱會與女星擁抱晒交情
影視圈
16小時前
六合彩2.28億金多寶｜$10電腦飛中三獎請飲茶成枱點心 網民憶舊事：同事中$200萬辭職後 有驚人後續｜Juicy叮
六合彩2.28億金多寶｜$10電腦飛中三獎請飲茶成枱點心 網民憶舊事：同事中$200萬辭職後 有驚人後續｜Juicy叮
時事熱話
19小時前
香港6大免費室內緩跑徑！無需預約+有冷氣 設專業膠地/淋浴設施 附地址/交通/開放時間
香港6大免費室內緩跑徑！無需預約+有冷氣 設專業膠地/淋浴設施 附地址/交通/開放時間
生活百科
25分鐘前
星島申訴王｜月入9萬都唔敢生仔？港女淚訴：供樓供車養長老，邊有錢養細路
星島申訴王｜夫婦月入9萬 都唔敢生仔 港女詳列開支 揭「月光族」悲歌
申訴熱話
3小時前
循環扇難拆洗積10年塵！網民教2招免拆洗神技 最快5秒清走灰塵
循環扇難拆洗積10年塵！網民教2招免拆洗神技 最快5秒清走灰塵
食用安全
2026-05-04 11:00 HKT
山東「接盤俠」｜老婆頻發細仔相予陌生男 驗DNA驚揭3仔女2個非親生
山東「接盤俠」｜老婆頻發細仔相予陌生男 驗DNA驚揭3仔女2個非親生
奇聞趣事
4小時前
稻香旗下中菜館3道小菜套餐！$168起歎沙薑雞/桶蠔/梅菜扣肉 星期一至日5pm起供應
稻香旗下中菜館3道小菜套餐！$168起歎沙薑雞/桶蠔/梅菜扣肉 星期一至日5pm起供應
飲食
18小時前
長者自助餐優惠2026｜20大星級酒店Buffet推介 $190起任食雪花蟹腳/生蠔/龍蝦/乳豬
長者自助餐優惠2026｜20大星級酒店Buffet推介 $190起任食雪花蟹腳/生蠔/龍蝦/乳豬
飲食
19小時前
北部都會區新公屋年內入伙 網民視察粉嶺鳳凰嶺邨日與夜 街坊：地點方便到暈｜Juicy叮facebook截圖（資料來源：Cheehow Billy Wong＠facebook影屋邨 Estates FotoEXPO）
北部都會區新公屋年內入伙 網民視察粉嶺鳳凰嶺邨日與夜 街坊：地點方便到暈｜Juicy叮
時事熱話
22小時前
葵芳商場恐怖意外！3歲內地童扶手電梯仆親下體被夾 目擊者：「見到粒蛋」 現場留血褲｜Juicy叮
葵芳商場恐怖意外！3歲內地童扶手電梯仆親下體被夾 目擊者：「見到粒蛋」 現場留血褲｜Juicy叮
時事熱話
2小時前