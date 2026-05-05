理大HiVE模擬車禍現場訓練CPR技巧 藉科技革新醫療教育 學生信心顯著提升

心肺復甦法（CPR）是搶救生命的急救治療，前線醫護人員在不同情境施救，往往面對惡劣環境。理工大學提出「理大教育4.0」概念，藉科技革新醫療教育，其中醫療科技及資訊學系通過「混合沉浸式虛擬環境（HiVE）」，讓學生置身車禍現場，甚至聞到漏油的刺鼻氣味等環境，學習冷靜進行施救。副教授李泳怡指，虛擬環境訓練有助學生提升進行CPR的自信心，更願意救治陌生傷患。

嗅覺技術仿漏油氣味

「混合沉浸式虛擬環境」能在完成訓練後，即時顯示學生不同項目的表現。理大提供

羅嘉慧表示，學生在元宇宙平台上可獨自或偕同儕自由探索，亦可連結瀏覽可靠的線上資料。何健勇攝

「元宇宙大腦影像解剖學展館」容許學生以互動方式閱覽教材、複習課堂資料，亦配置24小時運作的AI聊天機械人。理大提供

HiVE是理大醫療科技及資訊學系與理大工業中心合作研究的「沉浸式投影空間」，佔地611平方呎，能提供360度全景視覺。系統能模擬多個場景，包括有小巴在繁忙街道失事翻側，多名傷者倒臥，一片狼藉的車禍現場。通過精準投影至急需CPR的「傷者」上，學生須即場施救，「傷者」身上感測器可追蹤施救步驟、按壓質素、反應時間等，從而了解學生訓練表現。特別的是，系統不僅模擬景物，還通過環繞聲系統與AI聊天機械人，模擬圍觀者在旁干擾，更通過嗅覺技術，讓人聞到失事車輛洩漏燃油的刺鼻氣味。

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李泳怡指，該系學生到醫院實習前，須考取美國心臟協會的「基本生命支援術」，當中包括CPR技巧，但緊急情況不能預演，「即使練習過急救常識，當去到車禍或火災等緊張環境，自己能否將所學真正反映在現實上？」以往協助癌症病童準備治療的HiVE正大派用場，現時系統兩小時內為約120名學生提供實踐訓練。

她引述近期接受11次演練，共121名學生的數據顯示，7項CPR技能的自評信心均有顯著提升，更重要的是學生更願意幫助陌生人進行CPR，「旁觀者對陌生人的猶豫，很多時是在現實阻礙進行CPR的障礙之一，訓練有助解決問題。」她指系統日後將擴充，新增火災、工業意外等場景。

開發元宇宙解剖學展館

理大醫療科技及資訊學系系主任蔡璟指，教育和培訓均須確保醫護人員追上醫學知識突破與新療法發展，而「理大教育4.0」將以個性化、互動及靈活的教學模式，為學生配備AI時代不可或缺的技能、態度和價值觀，期望學生藉由新科技提升思維能力，在實踐知識時做到「舉一反三」。

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同樣結合科技的「元宇宙大腦影像解剖學展館」，由副系主任羅嘉慧開發，平台容許學生以互動方式閱覽教材、複習課堂資料，例如瀏覽醫學影像解剖模組時，可以教科書無法實現的方式逐層觀察人體結構，突破傳統二維線上學習的限制。

羅嘉慧指，學生在元宇宙平台上可獨自或偕同儕自由探索，亦可連結瀏覽可靠的線上資料，「以免他們前往不可靠的網站」。平台配置24小時運作的AI聊天機械人，隨時回答問題。

記者歐文瀚

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