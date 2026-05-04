首屆「智芯教育論壇」 逾30專家校長出席 研推本港芯片科普教育

芯片是當今科技的核心，也關乎國家未來的競爭力。現時本港中小學科學科並沒有相關課程，如何引入是專家及前線校長老師近期關心的議題。由北京大學深圳芯片設計重點實驗室、中華基督教會基灣小學（愛蝶灣）及聖馬可中學合辦，香港科技大學及香港城市大學支持的首屆少年中國芯「智芯教育論壇」，日前於基灣小學（愛蝶灣）舉行，逾30位來自本地多間大學、中學、小學及教育機構的專家學者及校長教師出席，探討芯片科普教育在香港的落地與推廣。

專家學者：從國家戰略到教育實踐

香港城市大學董朝陽教授發言時表示，大學應為青少年提供豐富資源，並在芯片及AI智能化領域與中小學深度合作。聖馬可中學校長陳思茵則指出：「中學是橋樑，我們要讓學生不僅會用科技，更能走進產品核心，成為掌控未來的人。」

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嘉賓參觀基灣小學（愛蝶灣）的人工智能實驗室、科學室、沉浸式教室及水耕系統，了解學生在科技創新方面的學習成果。學校提供

跨界研討：共商香港落地路徑

論壇的重點環節圍繞「少年中國芯」在香港的區域落地機制進行專項研討。與會者就協作架構、課程發展、師資培訓、長期運作模式等議題踴躍發言。中華基督教會桂華山中學校長黃仲良呼籲業界抓緊時間，盡快將芯片課程落實到初中課堂。香港普通話研習社總幹事葉妙玲更建議設立評選機制，讓具潛質的學生獲得更多社會資源與肯定。

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基灣小學（愛蝶灣）校長黃靜雯總結，與會各方均認同，唯有跨界攜手、資源共享，才能讓芯片教育在香港紮根成長，真正為國家培育未來的創科棟樑。而本月17日，香港科技大學將舉行芯片教育國際研討會，探討課程銜接、師資培訓及國際競賽發展方向。

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