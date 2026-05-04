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教育局夥6天文團體 合辦天文科普大會

教育新聞
更新時間：07:50 2026-05-04 HKT
發佈時間：07:50 2026-05-04 HKT

本地6個天文團體與組織聯同教育局，合辦為期兩天的「天文科普大會」，作為2026年亞太國際天文學聯合會會議（APRIM2026）的前奏。教育局副秘書長陳碧華出席活動時指，希望藉天文教育培育學生的好奇心、觀察力和探究精神。

陳碧華：培養探究精神

天文科普大會將舉行多場講座、航天設備模型工作坊、星象館體驗、戶外目視觀測等活動。主辦活動的國際天文聯會中國香港天文推廣聯絡人梁淦章表示，航天和天文對年輕人的科學素養和探索精神相當重要，啟發人類對未知未來的無限想像，樂見本港在相關教育日益進步。

延伸閱讀︰教大推「天地同框」 太空展覽學生創作

陳碧華指，天文教育讓學生多認識星體、宇宙和太空形象，更培養好奇心、觀察力和探究精神，「當他們抬頭仰望星空並提出問題，繼而根據證據作出判斷、學習理解世界和天文現象，這些都是科學和創新科技教育的核心元素。」她強調，天文學習在小學科學科、初中科學課程優化中屬重要元素，讓學生更好理解科研及創新科技，如何幫助人類認識自然世界。

身兼香港天文學會會長的德雅中學副校長余甘楓，帶同多名學生到場參觀。他表示城市人平日都只是「望地下做功課」，但如果讓他們看到天上繁星以至深空天體，定能引發他們更多的興趣並發問，「我們想年輕人學習發問和探究科學，天文學會令他們多了這方面的思考」，又認為近年器材的技術進步和普及化亦降低了觀測門檻，讓學生更易入局。

延伸閱讀︰航天科技｜中大研發全球首顆 「面向城市可持續發展」AI大模型衛星

保良局西區婦女福利會馮李佩瑤小學已推行天文教育逾20年，該校的鍾志民老師亦與多名學生在大會擺設攤檔。他形容「天文是科學之母」，不少投身創科的人都會對天文學會有好奇心，「這是一個結果也是一個引領」。他有感在新冠疫情後部分學生習慣了「等答案」而非自行思考，長期缺乏校園生活亦影響其身心發展，期望透過舉辦天文活動釋放學生的壓力。

記者 歐文瀚

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