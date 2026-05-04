公民科內地考察 44特校參與增近7成

高中公民與社會發展科內地考察，今學年共44間特殊學校參與，較上學年增近7成。有特校校長與教師指，安排考察團的準備與統籌工作較多，但學生得着是課堂難以提供。

老師︰各參與學生有獨特需要

香港紅十字會甘迺迪中心今學年安排高中生到珠海考察，了解內地航空科技發展。該校公民科科主任麥志偉坦言，每名學生都有獨特需要，校方需做好配套工作，「向家長了解學生的身體狀況，同時考慮如何讓學生有效地學習知識。」校長李靜雯指，特殊教育不應該因差異劃上界線，考察團得到教育局和內地部門協助，「能讓學生看到國家的發展、感受到學生的興奮和雀躍，我認為這些都是無法在課室提供的。」

該校中五生劉嫦韻指，去年參與深圳考察團的同學人數不多，而且各人有各自需要，出發前曾感到擔心，但慶幸能親身前往深圳，認識當地的科技發展及城市與歷史的結合，形容「讀萬卷書不如行萬里路」。中五生沈健豐因要乘坐輪椅，曾擔心深圳的無障礙設施未必足夠，惟親身到訪後，擔憂一掃而空。

本報記者

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