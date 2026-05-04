升級併校｜劉德容小學擬併校家長憂特教支援褪色 質疑教育局說法 反問「為何選校」

今年收生不足，獲「派0班」的世界龍岡學校劉德容紀念小學，正尋求與同區小學合併。有該校家長向本報稱，擔心併校後教師無法全數過渡，令學校擅長支援特教生的特色不再。教育局日前指融合教育政策下，學校停辦不影響特教生，更形容「不存在某些學校優於其他學校」。家長直言不同意當局說法，「如果間間學校都一樣，家長為何還要選校？」

讚揚學校額外聘教師

屯門的世界龍岡學校劉德容紀念小學已申請與區內小學合併，正待當局審批。小一家長黃女士指，學校擅長照顧特教生，「我們很多特教生子女從其他主流，甚至聲稱『關愛校園』的學校轉校過來，正是他們的情緒與自理能力問題，以往都無法處理」。她讚揚學校核准編制教師僅23人，運用資源外聘12名教師，以小組形式支援特教生成長，「SENCO（特教統籌主任）對家長講『放心，你交給我』，不用幾個月就解決學生的情緒問題，讓他們更投入學習，有明顯進步與改善」。

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提到併校，黃女士坦言家長們最感憂慮的是，能否延續照顧特教生的特色，「這間學校最核心是教師與校長有方法教育好特教生，如果他們未必留得住，對家長來說，合併便失去意義」。她坦言不少家長的負面經驗，正憂慮併校後子女再被主流學校視為「問題學生」，學校或未能因材施教，影響子女成長。

教育局早前不接納同樣獲「派0班」、柴灣的基督教香港信義會信愛學校提交的意見書，該校須於29/30學年停辦。當局回應傳媒時，重申在融合教育政策下，所有公營學校都獲額外資源、專業支援和教師培訓，有能力支援特教生；即使學校停辦，特教生仍會得到合適支援，強調「不存在某些學校優於其他學校」。黃女士直言不同意當局說法，形容許多特教生家長情緒因此牽動，「如果間間學校都一樣，家長為何還要選校？」

冀「白武士」救「細校」

她指即使每間學校都有SENCO，所獲資源以同樣標準計算，但教學成效與方針實際卻差異甚大，「學校氛圍如何、教師是否懂得與特教生相處，這才是真正的能力。我們很明白，找不到合適學校，只會苦了特教生」。

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學齡人口下跌令班數少的「細校」首當其衝，黃女士憂慮這一波「併校潮」，扼殺了標榜學生人數少、教師更有心力與空間實施融合教育的「細校」生存空間。她與多名特教生家長已先後約見立法會及區議會議員，反映立場與憂慮，希望外界認同「細校」的價值，「我們發聲旨讓社會關注特教生的需要，更希望『有心人』願意成為『白武士』，支持這類『細校』開辦私小一，繼續營辦下去」。

記者梁子健

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