Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

升級併校｜劉德容小學擬併校家長憂特教支援褪色 質疑教育局說法 反問「為何選校」

教育新聞
更新時間：07:30 2026-05-04 HKT
發佈時間：07:30 2026-05-04 HKT

今年收生不足，獲「派0班」的世界龍岡學校劉德容紀念小學，正尋求與同區小學合併。有該校家長向本報稱，擔心併校後教師無法全數過渡，令學校擅長支援特教生的特色不再。教育局日前指融合教育政策下，學校停辦不影響特教生，更形容「不存在某些學校優於其他學校」。家長直言不同意當局說法，「如果間間學校都一樣，家長為何還要選校？」

讚揚學校額外聘教師

屯門的世界龍岡學校劉德容紀念小學已申請與區內小學合併，正待當局審批。小一家長黃女士指，學校擅長照顧特教生，「我們很多特教生子女從其他主流，甚至聲稱『關愛校園』的學校轉校過來，正是他們的情緒與自理能力問題，以往都無法處理」。她讚揚學校核准編制教師僅23人，運用資源外聘12名教師，以小組形式支援特教生成長，「SENCO（特教統籌主任）對家長講『放心，你交給我』，不用幾個月就解決學生的情緒問題，讓他們更投入學習，有明顯進步與改善」。

延伸閱讀︰教育局拒絕接納意見 信愛學校29/30學年起停辦

提到併校，黃女士坦言家長們最感憂慮的是，能否延續照顧特教生的特色，「這間學校最核心是教師與校長有方法教育好特教生，如果他們未必留得住，對家長來說，合併便失去意義」。她坦言不少家長的負面經驗，正憂慮併校後子女再被主流學校視為「問題學生」，學校或未能因材施教，影響子女成長。

教育局早前不接納同樣獲「派0班」、柴灣的基督教香港信義會信愛學校提交的意見書，該校須於29/30學年停辦。當局回應傳媒時，重申在融合教育政策下，所有公營學校都獲額外資源、專業支援和教師培訓，有能力支援特教生；即使學校停辦，特教生仍會得到合適支援，強調「不存在某些學校優於其他學校」。黃女士直言不同意當局說法，形容許多特教生家長情緒因此牽動，「如果間間學校都一樣，家長為何還要選校？」

冀「白武士」救「細校」

她指即使每間學校都有SENCO，所獲資源以同樣標準計算，但教學成效與方針實際卻差異甚大，「學校氛圍如何、教師是否懂得與特教生相處，這才是真正的能力。我們很明白，找不到合適學校，只會苦了特教生」。

延伸閱讀︰升級併校｜李家超母校 五邑工商總會學校申請與耀山合併

學齡人口下跌令班數少的「細校」首當其衝，黃女士憂慮這一波「併校潮」，扼殺了標榜學生人數少、教師更有心力與空間實施融合教育的「細校」生存空間。她與多名特教生家長已先後約見立法會及區議會議員，反映立場與憂慮，希望外界認同「細校」的價值，「我們發聲旨讓社會關注特教生的需要，更希望『有心人』願意成為『白武士』，支持這類『細校』開辦私小一，繼續營辦下去」。

記者梁子健

誠邀大家做問卷調查，話俾我哋知你對《星島教育》有咩意見！連結：>>按此<<

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
星島獨家︱謝振中任新聞處處長 政府破天荒公開招聘 打破政務官執掌傳統 明日履新
星島獨家︱謝振中任新聞處處長 政府破天荒公開招聘 打破政務官執掌傳統 明日履新
政情
2小時前
女乘客一度被困車內，消防局救出昏迷送院搶救。蔡楚輝攝
港珠澳大橋私家車撼通關檢查亭翻側 夫婦被困車內 女乘客送院不治
突發
2小時前
陳百祥夫婦豪宅宴客極盡奢華 別墅曝光外圍氣派不凡景致幽雅 叻哥飲到眼神迷濛不醉無歸
陳百祥夫婦豪宅宴客極盡奢華 別墅曝光外圍氣派不凡景致幽雅 叻哥飲到眼神迷濛不醉無歸
影視圈
11小時前
逼爆港大站B1出口 攝影大軍排排企影一年僅兩次的畫面！？街坊疑惑：這也能成打卡點
逼爆港大站B1出口 攝影大軍排排企影一年僅兩次的畫面！？街坊疑惑：這也能成打卡點
生活百科
22小時前
六合彩2.28億金多寶｜攪珠前一刻落注$20 電腦飛頭獎號碼斬件上 捧走4位數字獎金｜Juicy叮
六合彩2.28億金多寶｜攪珠前一刻落注$20 電腦飛頭獎號碼斬件上 捧走4位數字獎金｜Juicy叮
時事熱話
20小時前
姜濤生日粉絲逼爆銅鑼灣 HOY TV主持余健志批評阻街：集體撞邪 疑似姜糖反寸爆廚藝差
姜濤生日粉絲逼爆銅鑼灣 HOY TV主持余健志批評阻街：集體撞邪 疑似姜糖反寸爆廚藝差
影視圈
12小時前
chill club頒獎禮2026完整得獎名單丨古天樂驚喜跳唱新歌《世紀大騙局》 Anson Lo再奪年度歌手大獎
chill club頒獎禮2026完整得獎名單丨古天樂驚喜跳唱新歌《世紀大騙局》 Anson Lo再奪年度歌手大獎
影視圈
9小時前
《正義女神》高成彬竟撞樣《愛回家》一角色？2年前離開劇組網民念念不忘：好掛住佢
《正義女神》高成彬竟撞樣《愛回家》一角色？2年前離開劇組網民念念不忘：好掛住佢
影視圈
13小時前
ViuTV chill club頒獎禮2026丨姜濤、Gigi炎明熹世紀同台 深情對望、共用一咪掀全晚高潮
11:31
ViuTV chill club頒獎禮2026丨姜濤、Gigi炎明熹世紀同台 深情對望、共用一咪掀全晚高潮
影視圈
10小時前
25+英皇群星演唱會直擊 阿Sa蔡卓妍婚後首登台Twins合體熱舞 張敬軒容祖兒唱功震撼全場
09:01
25+英皇群星演唱會直擊 阿Sa蔡卓妍婚後首登台Twins合體熱舞 張敬軒容祖兒唱功震撼全場
影視圈
8小時前