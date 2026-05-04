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德貞女子中學增設自主學習時段 勉學生「敢試」不怕輸

教育新聞
更新時間：08:00 2026-05-04 HKT
發佈時間：08:00 2026-05-04 HKT

自主學習需要空間之餘，更需要嘗試的勇氣。深水埗德貞女子中學調整課時，為初中及高中生增設班級經營時段及自主學習時段，讓學生嘗試街舞、沙畫等活動，獲取自我驅動的能力。校長莊嘉璐期望學生學會從「怕輸」走向「敢試」。

創造安全空間供嘗試 逐步克服恐懼

德貞女子中學為高年級學生推出「Joyful Time」，提供街舞、特技化妝體驗、沙畫、水果氣泡蠟燭製作及英語音樂劇等，讓學生按個人興趣自由選擇參與：初中生的「Shining Time」則是班級經營活動，學生從精心設計的環節獲得肯定、被他人看見，同時察覺他人的需要，繼而建立歸屬感。

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校長莊嘉璐指，女校生一般較文靜、敏感且渴望獲得認同，新冠疫情期間，學生長期在家學習，削弱他們的社交能力。有調查亦反映，學生因自覺能力不及他人，或目標過於遙遠而缺乏動力，故校方特意創造「安全但具挑戰性」的嘗試空間，讓學生在真實體驗中逐步克服恐懼、建立自信，學會從「怕輸」走向「敢試」。

以街舞為例，副校長馮安琪指參與學生隨着音樂盡情展現舞技，圍觀學生亦可隨時加入共舞，形容這為學生創造契機，幫助她們克服對陌生事物的恐懼、建立自信並展現潛能。

中五生方愷潼承認以往多懷疑自己的能力，得到老師鼓勵後，促使她勇敢前進與獲得他人肯定，令她有動力爭取擔任司儀等機會。另一名同學李俏儀亦稱曾經會擔心做錯事而被嘲笑，惟去年曾自薦加入學生會，亦勇敢報名參加音樂劇角色甄選並成功獲選。

本報記者

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