中大研「分子外衣」增鋰金屬電池穩定性 高溫循環200次仍存八成初始容量

鋰金屬電池因其超高能量密度，被視為下一代電動車和儲能系統的希望，惟亦存在難以解決的問題。中文大學工程學院的研究團隊早前研發出一項全新的界面工程策略，成功調控電極—電解質界面的化學環境，使其在高電壓和高溫的環境下，循環200次後仍可保持80%的初始容量，為未來開發更高能量、更穩定的鋰金屬電池提供新思路，以提升電動車和儲能設備的安全性與續航表現。研究成果已於頂尖期刊《自然─納米技術》（Nature Nanotechnology）刊登。

電解液分子持續被氧化分解 影響電池性能

中大工程學院機械與自動化工程學系教授盧怡君領導的團隊，就調控電極—電解質界面的化學環境提出新思路。中大圖片

是次研究的第一作者為中大機械與自動化工程學系博士後研究員王扈煒。

相比現有的鋰離子電池，鋰金屬電池能提供更長的續航時間及更輕的電池重量，但電池在高電壓下能否穩定可靠地運行，取決於電極和電解液之間看不見的薄區域所發生的情況︰電解液分子會被氧化分解，其產生的副產品不斷堆積，導致電池性能迅速衰減甚至失效，單靠改進電極材料或調整電解液也難以解決。

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由中大工程學院機械與自動化工程學系教授盧怡君領導的研究團隊，在電池正極活性材料表面組裝一層超薄但功能明確的分子膜，這層「分子外衣」能夠改變電解液分子靠近它時的行為方式，可適當地吸引電解液靠近或將其推開，有如調節温度一樣微調界面的化學環境，既能形成保護層、阻擋有害反應，又不會過度阻止電池界面的正常運作。

有望整合至現行電池製造工藝

在團隊實驗下，經過分子膜修飾的正極在高電壓和攝氏60度高溫的苛刻條件下，循環200次後仍然保持80%的初始容量，而未經修飾的電極性能衰減明顯更快。團隊指出，這種改進不是透過增加電極或電解液的複雜性實現，而是在界面上做一個精準的、可控的化學修飾，代表這種方法有望整合至現行電池製造工藝中，無須對整個系統進行徹底改造。

盧怡君解釋，這項研究在分子層面上揭示了電極和電解質界面的作用機制，團隊不僅提供了一個新的科學見解，更展示了一條設計界面的新路徑。她承認目前驗證仍在電池實驗室的小尺度階段，但原理上可應用於更大規模的電池，「我們希望這項工作能為開發下一代高能量密度、高穩定性的鋰金屬電池提供指引，最終讓這類電池早日投入實際應用，推動電動車與儲能產業邁向全新發展階段。」

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