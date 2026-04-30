升級併校｜中學合併3年過渡期免發展方案 「4變5」加班延長3年

本港適齡學生持續減少，部分學校須按規定合併。教育局今日更新「中學規劃未來路向優化方案」，表明如收生不足的中學合併後首三個學年期間，9月中一核准班數首次未達兩班，可獲豁免申請發展方案，更可獲當局增撥資源，但如其他級別只獲批一班，校方仍須為其餘級別的學生申請發展方案。此外，開辦四班中一的學校可申請擴至五班、以及中一級每班只限一個重讀生名額取錄叩門生的試行安排，分別獲延長至2029年度及2028/29學年。

中一級以外僅開一班 仍須申發展方案

教育局指，為進一步支援合併學校發展，合併後繼續營辦中一班的學校在合併後首三個學年的過渡期內，如在 9月點算學生人數後的中一核准班數首次未達兩班，該校可豁免為該屆別申請發展方案，並由當局在該屆別於三年高中階段，補足每年一班額外資源。

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惟當局同時表明，如有關合併學校在過渡期內或之後的9月點算學生人數時，其中一核准班數再次下調至一班，該校仍須申請發展方案；同校如在中一以外有其他級別只獲批一班，亦須為其餘級別的學生申請發展方案。

當局舉例指，兩間學校在2026/27學年開始合併，其三年「過渡期」即為2026/27至2028/29學年，如該校於2027年9月「點人頭」時僅有一班中一，該校可豁免為該級別申請發展方案，且該級學生在升讀中四至中六時會獲當局補足一班額外資源；但如該校2027年9月「點人頭」時中二或中三級亦只有一班、或在 2028/29學年該校再次只能獲批開辦一班中一級，則須申請發展方案。

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「四班中一申增班」安排延長3年

教育局在文件亦宣布延長兩項措施，包括容許以四班參加中一派位的學校在符合條件下，可申請以五班中一參加中一派位的先導計劃，將會延長3年至2029年度，每年度最多可獲批的限額為五個。自2023/24學年起推行、限制中一級每班平均最多只可使用一個重讀生名額取錄非重讀生的試行安排，將延長至2028/29學年。

本報記者

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