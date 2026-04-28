馬會獎學金頒授典禮暨高桌晚宴 表揚逾百學生學者

香港賽馬會舉行一年一度的香港賽馬會獎學金頒授典禮暨高桌晚宴，向110位學生及10位新晉創科學者頒授獎學金，並恭賀45名應屆畢業的馬會獎學金得主展開人生新篇章，同時首次頒授5個基金教授席。馬會主席廖長江致辭指，馬會深明人才是香港最寶貴的資源，多年來盡心盡力支持教育和人才拓展，推動本港經濟發展，為國家的長遠繁榮作出貢獻。

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哈佛商學院教授 鼓勵凝聚團隊力量

大會邀請哈佛商學院Lincoln Filene工商管理教授Anita Elberse擔任主講嘉賓，她剖析了全球頂尖體育及娛樂機構的成功之道，強調成功非偶然，而是源於領導者以人為本、追求最高卓越，以及不斷從經驗中學習；鼓勵獎學金得主及基金教授，以紀律與信任凝聚團隊力量，在關鍵時刻發揮領導力，攜手成就彼此，為未來奠定成功基礎。

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殘疾運動員學生 腦退化症學者獲獎

成立於1998年的香港賽馬會獎學金，至今已捐款逾12億5000萬元，惠及超過1,200名傑出青年。今年駿步人生獎學金得主之一彭穎加，雖然右肢活動能力因先天性腦癱而受限，但努力兼顧學業與精英運動訓練，去年舉行的全國第十二屆殘疾人運動會中，更代表本港在乒乓球項目奪得一金兩銀佳績。今屆新晉創科學者獎學金得主之一的林睿朗，在劍橋大學完成博士學位後，選擇返港專注研究華人群體中的阿茲海默症，填補相關研究的重要空白，為亞洲族群提供科研成果。

典禮首度頒授香港賽馬會基金教授席，旨在推動環球衞生及可持續發展範疇的研究，惠及香港社群，為更廣泛的地區帶來長遠裨益。

本報記者

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