科大博士後研究員 研阿茲海默症獲獎

阿茲海默症至今仍不治之症，在本港土生土長的學者林睿朗，在英國劍橋大學博士畢業後，毅然選擇返港，在科技大學從事科研，探索阿茲海默症最強遺傳風險因子APOE4基因，期望為患者找出治療方向，獲頒賽馬會「新晉創科學者獎學金」。

林睿朗聚焦研究被視為阿茲海默症最強遺傳風險因子的APOE4基因。 梁子健攝

現時是科技大學博士後研究員的林睿朗，在英國負笈10年，在劍橋取得博士學位。他聚焦研究被視為阿茲海默症最強遺傳風險因子的APOE4基因，他指東亞族群中，帶APOE4基因者患病風險較白人高，但針對華人等亞洲族群的研究卻相對匱乏，「背後的機制暫時不明，值得深入發掘」。

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劍橋畢業 選擇返港

他指香港與內地的研究科技已達「頂流」，而科大集合從事阿茲海默症研究的頂尖學者與團隊，加上科大正籌備本港第3間醫學院，令他決定把握學術發展機會，返港以專業知識回饋社會。



阿茲海默症是長期疾病，不同科研團隊各自攻堅。林睿朗指，他的研究團隊着重於探索新的治療方向，利用幹細胞培養人類腦細胞與小鼠模型，以探討APOR基因如何調控脂質代謝與免症疫作用。他們與相關研究的權威、校長葉玉如的團隊緊密合作，各自探討不同基因的影響，而她的研究團隊更着重於及早發現與診療，利用現有方法改善病患的生活質素。]

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記者 梁子健

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