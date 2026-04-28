評判盛讚學生中文水準躍升 高小四強7月力爭冠軍寶座

由《星島日報》主辦、語文教育及研究常務委員會（語常會）贊助的「第四屆全港華文雙語菁英問答比賽」高小組賽事早前已順利完成。最終由獻主會聖馬善樂小學、聖公會青衣主恩小學、九龍塘學校（小學部）及九龍塘宣道小學成功晉級，並將於今年7月總決賽爭奪冠軍寶座。

本屆比賽先舉行網上問答比賽，高小組及初中組得分最高的32支校隊晉級實體初賽。其中高小組初賽已於3月28日舉行。

獻主會聖馬善樂小學 力爭四連霸

高小組首場初賽由聖公會聖彼得小學、仁愛堂田家炳小學、海壩街官立小學及獻主會聖馬善樂小學對戰。四校在必答題環節表現不俗，得分270至280分不等。進入搶答環節，聖馬善樂小學的參賽者戰意高昂，不斷搶攻，賽至中段時已累積至410分，大幅拋離對手，最終以530分勝出，成為當天四場賽事得分最高的校隊。

獻主會聖馬善樂小學已是三屆冠軍得主，該校洪景舜、莊芷晴及馮一軒今次更第三度出戰。三人坦言面對賽事感到緊張，但為了衛冕，會努力備戰，全力以赴。隊長洪景舜表示：「同場校隊實力高強，反而成為我們的動力；如能出線，便有望爭取冠軍！」

聖公會青衣主恩小學 發揮平均

另一場賽事由香港教育大學賽馬會小學、吳氏宗親總會泰伯紀念學校、浸信會呂明才小學及聖公會青衣主恩小學對戰。在必答題環節中，四校表現不過不失，當中以主恩小學表現最佳，答對六題。部分校隊則花了較多時間思考每個問題，以致無法在限時回答所有問題，較為可惜。進入搶答環節，呂明才小學和主恩小學皆密密搶攻，最終主恩小學憑400分成功晉級。成功出線的聖公會青衣主恩小學何德平、楊盛俊及魏若嵐表示，賽前閱讀大量課外書以擴闊知識面，令搶答時反應更快、答題更有把握。

九龍塘學校（小學部） 驚險勝出

第三場賽事對戰校隊為香港道教聯合會雲泉吳禮和紀念學校、聖保羅男女中學附屬小學、九龍塘學校（小學部），以及德萃小學。四校在必答題環節中皆答對大部分題目，當中以吳禮和紀念學校及九龍塘學校的表現最佳，兩校均取得280分。搶答環節更是兩校之爭，積極搶攻下經常同分，形勢緊張，結果九龍塘學校成功搶答最後一題，驚險勝出。

九龍塘學校（小學部）丁嘉晉、黃時雨及謝林軒表示，團隊能出線歸功於黃時雨在最後一題搶答成功，帶領全隊晉級，加上賽前參閱歷屆題目備戰，並熟讀老師派發的資料及觀看比賽片段以掌握賽事節奏。

九龍塘宣道小學 附加題決勝

第四場賽事對戰的校隊為聖若瑟小學、保良局世德小學、聖公會仁立紀念小學及九龍塘宣道小學。在必答題環節，宣道小學表現最為出色，十題僅有一題失誤，取得290分。進入搶答環節，仁立紀念小學準確率最高，五題全中；宣道小學共搶答七題答中五題。限時結束時，該兩校以350分並列，根據賽制以附加搶答題分勝負。最終由宣道小學成功搶答，獲得決賽資格。

九龍塘宣道小學李浚揚、李芊函及區筠沛表示，過去兩屆未能入圍決賽，今屆出線對他們意義重大，所以與對手同分一題定勝負時，彼此互相提醒務必晉級，最終幸運取得決賽席位，既開心亦感動，更希望在決賽再創佳績。

中文顧問：從電視劇學中文口語

香港恒生大學中文系助理教授淩頌榮博士賽後表示，參賽同學的表現反映他們平日學習認真，大部分中文題都能準確回答，但對諺語和廣東話等獨有詞彙則略為生疏。他指出，中文並不只是書本上知識，不妨留意日常生活中運用的情況，例如別人交談時的用語，或電視劇中的口語材料。他續指，本屆參賽同學比上屆答得更準確，上屆參賽者回答時較多猶豫，這反映中文水準有所提升。