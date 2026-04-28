科大醫學教研綜合大樓今動土 葉玉如︰不會從港現存醫學院「挖角」

政府批准科技大學興建本港第三間醫學院，位於本部校園的醫學教研綜合大樓今日舉行動土典禮。出席儀式的特首李家超致辭時表示，新醫學院將有助實現國家「十五五」規劃支持香港成為國際高端人才集聚高地的願景，並為「健康中國2030」規劃綱要作出貢獻；校長葉玉如則透露院長及教授招聘工作順利，短期內將適時公布院長人選，又重申不會從現時另外兩間醫學院「挖角」。

工程即日起展開 料2028年中完成

多名與會嘉賓在動土儀式上為新醫學院揭牌。歐文瀚攝

李家超相信，科大醫學院將與另外兩間醫學院構成協同效應，提升香港的科研實力及醫學教育水平。

葉玉如（左）強調不會從港大和中大醫學院「挖角」，沈向洋（右）亦重申與另外兩間醫學院的關係非常好。

科大醫學教研綜合大樓全高8層，將以組裝合成（MiC）方式建造。

科大醫學教研綜合大樓全高8層，佔地6000平方米，將設有教學實驗室、臨床技能及模擬培訓中心、研究實驗室、師生共享設施等。葉玉如稱大樓將以組裝合成（MiC）方式建造，工程即日起展開，預料於2028年中、即醫學院首批學生入讀前竣工。

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被問到目前醫學院教職員招聘情況，她表示醫學院院長一職招聘工作順暢，期望在短時間內分享最新情況，並樂見很多外地的醫學人才有意加入；校方對於醫學院需要多少教職員亦已有想法，目前已有7位臨床教授到任，另有約30人簽署了加盟意向書，來自美國、歐洲、澳洲及新加坡等地。

葉玉如強調，不會從現存的香港大學和中文大學的醫學院「挖角」，指科大醫學院期望與另外兩間「做得非常優秀」的醫學院一同合作提高香港創新醫療的貢獻，「大家要通過合作將香港變成國際醫療創新樞紐，而不是進行競爭」，將來3間醫學院的學生將有機會報讀他校的課程，「例如他校學生可報讀科大人工智能的相關課程，其他醫學院有些課程科大未準備好的也可讓科大學生報讀」。

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特首︰新醫學院有助實現「十五五」願景

校董會主席沈向洋亦稱與兩間醫學院的關係非常好，認為新醫學院是希望協助香港的醫學方面做得更好，期望能合作培養更好的醫生和更多的科研。至於新醫學院的引入新科技方向，他與葉玉如指生物科學、人工智能和機械人均是重點，另外基於香港社會的老齡化，這亦有機會成為新醫學院的重點研究項目。

身兼科大監督的特首李家超在動土典禮上致辭時表示，國家「十五五」規劃支持香港成為國際高端人才集聚高地，而新醫學院有助實現這願景，以及為「健康中國2030」規劃綱要作出貢獻；新醫學院亦將為香港提供高質素、高效率和大容量的醫療保健服務，並增加本地醫生的培訓以緩解人手短缺，有助應對本港人口老化帶來的挑戰。他相信科大醫學院將與另外兩間醫學院構成協同效應，提升香港的科研實力及醫學教育水平。

記者歐文瀚

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