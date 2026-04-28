科學科校本課程增鑑證元素 小學生化身偵探寓教於樂

小學常識科在本學年起分拆為科學科及人文科，位於將軍澳的東華三院王余家潔紀念小學，率先在小一及小四的科學科採用校本課程，並引入科學鑑證體驗，讓學生化身小偵探，進行指紋採集、血液分析等，冀藉謎題和偵查方式提升學生學習動機、發展科學探究精神，並培養學生的解難能力及科學素養。

可體驗採集指紋血液分析等程序

該校科學科主任馮嘉琪表示，設計科學科的校本課程時，是以課程核心「探新求知、樂學活用、創造未來」作根本，期望引發學生的好奇心，學習科學知識和技能，並將科學方法應用於日常生活，同時讓學生了解與科學相關的職業。她舉例指，設計「生命與環境」範疇的課程時，校方以偵探和鑑證科學作主題，設計不同的體驗活動，以謎題、鑑證、偵察作為切入點，讓學生參與採集指紋、血液分析等課題。

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課堂期間，學生將化身為小偵探，並重覆確認採集指紋或血型鑑證過程是否正確，又會留意老師講解鑑證方法和技巧，「將學習主題以案件包裝，學生在找出疑犯的過程中，以採集到的證據去證實自己的論據，過程有公正客觀的紀錄，嚴謹公平的實驗」，讓學生透過活動學習科學知識。

小四學生溫柏添、陳楷睿和馬睿妍均對科學科加入鑑證活動表示高興。馬睿妍認為，通過鑑證尋找疑犯，明白需要透過科學去尋找證據，又透露除血液分析外，平日課堂亦曾體驗土壤測試，了解壤土、沙土和黏土排水情況，認為這些實驗激發自己對身邊事物的好奇心。陳楷睿則稱，通過水力發電實驗，知悉科學實驗每個步驟都需要精準，如水車葉、水流等都會影響發電效果。

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加建實驗設備 擬減紙筆考試比重

校長劉秀萍期望，藉着今年開辦全新的科學科，協助學生走進科學的世界，讓科學成為生活的一部分，「科學不應只是公式與定律的堆疊，而是引導學生理解自然現象、發現問題並提出解決方案的過程。」對於科學科的評估，馮老師指學校正逐步減少傳統紙筆考試的比重，計劃在各年級採取多元評估策略，觀察學生如何記錄和分析實驗結果、反思實驗誤差、動手製作解決生活難題、如何以圖表整理學習所得等。

另外，學校投放逾300萬元在校內加建INNO Space及梁美琼科學實驗室，並以太空為主題，其中科學實驗室設有互動牆，涵蓋科學科「物質、能量和變化」的範疇，讓學生了解能量轉化，包括電力、聲音、齒輪的原理，太陽能及水力能轉化成為光能、聲音傳送等裝置。馮老師表示，學生能透過科學互動牆親手接駁電路或將零件放上背板，觀察閉合電路如何令燈泡發亮、轉子轉動或發出聲音；互動牆的太陽能板及太陽燈亦能即時顯示電壓變化，學生也可動手組裝齒輪裝置，理解機械原理。

本報記者

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