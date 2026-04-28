Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

科學科校本課程增鑑證元素 小學生化身偵探寓教於樂

教育新聞
更新時間：00:00 2026-04-28 HKT
發佈時間：00:00 2026-04-28 HKT

小學常識科在本學年起分拆為科學科及人文科，位於將軍澳的東華三院王余家潔紀念小學，率先在小一及小四的科學科採用校本課程，並引入科學鑑證體驗，讓學生化身小偵探，進行指紋採集、血液分析等，冀藉謎題和偵查方式提升學生學習動機、發展科學探究精神，並培養學生的解難能力及科學素養。

可體驗採集指紋血液分析等程序

該校科學科主任馮嘉琪表示，設計科學科的校本課程時，是以課程核心「探新求知、樂學活用、創造未來」作根本，期望引發學生的好奇心，學習科學知識和技能，並將科學方法應用於日常生活，同時讓學生了解與科學相關的職業。她舉例指，設計「生命與環境」範疇的課程時，校方以偵探和鑑證科學作主題，設計不同的體驗活動，以謎題、鑑證、偵察作為切入點，讓學生參與採集指紋、血液分析等課題。

延伸閱讀︰聖若瑟書院辦科學論壇 邀諾貝爾化學獎得主與學生對談

課堂期間，學生將化身為小偵探，並重覆確認採集指紋或血型鑑證過程是否正確，又會留意老師講解鑑證方法和技巧，「將學習主題以案件包裝，學生在找出疑犯的過程中，以採集到的證據去證實自己的論據，過程有公正客觀的紀錄，嚴謹公平的實驗」，讓學生透過活動學習科學知識。

小四學生溫柏添、陳楷睿和馬睿妍均對科學科加入鑑證活動表示高興。馬睿妍認為，通過鑑證尋找疑犯，明白需要透過科學去尋找證據，又透露除血液分析外，平日課堂亦曾體驗土壤測試，了解壤土、沙土和黏土排水情況，認為這些實驗激發自己對身邊事物的好奇心。陳楷睿則稱，通過水力發電實驗，知悉科學實驗每個步驟都需要精準，如水車葉、水流等都會影響發電效果。

延伸閱讀︰大埔舊墟公立學校擬申「『智』啟學教」撥款 支援教師用AI設計教學 │ 專訪

加建實驗設備 擬減紙筆考試比重

校長劉秀萍期望，藉着今年開辦全新的科學科，協助學生走進科學的世界，讓科學成為生活的一部分，「科學不應只是公式與定律的堆疊，而是引導學生理解自然現象、發現問題並提出解決方案的過程。」對於科學科的評估，馮老師指學校正逐步減少傳統紙筆考試的比重，計劃在各年級採取多元評估策略，觀察學生如何記錄和分析實驗結果、反思實驗誤差、動手製作解決生活難題、如何以圖表整理學習所得等。

另外，學校投放逾300萬元在校內加建INNO Space及梁美琼科學實驗室，並以太空為主題，其中科學實驗室設有互動牆，涵蓋科學科「物質、能量和變化」的範疇，讓學生了解能量轉化，包括電力、聲音、齒輪的原理，太陽能及水力能轉化成為光能、聲音傳送等裝置。馮老師表示，學生能透過科學互動牆親手接駁電路或將零件放上背板，觀察閉合電路如何令燈泡發亮、轉子轉動或發出聲音；互動牆的太陽能板及太陽燈亦能即時顯示電壓變化，學生也可動手組裝齒輪裝置，理解機械原理。

本報記者

誠邀大家做問卷調查，話俾我哋知你對《星島教育》有咩意見！連結：>>按此<<

答問題送豐富禮品↓

答問題送豐富禮品↓

最Hit
麗晶花園「請人難」聘外勞保安 業主反應大 法團：相對年輕、廣東話對答如流
麗晶花園「請人難」聘外勞保安 業主反應大 法團：相對年輕、廣東話對答如流
樓市動向
10小時前
港鐵來回落馬洲即減$6！八達通/樂悠咭一連6個月適用 深圳地鐵新增3個優惠站
港鐵來回落馬洲即減$6！八達通/樂悠咭一連6個月適用 深圳地鐵新增3個優惠站
旅遊
9小時前
鄭欣宜激瘦傳出戰《歌手2026》正式復工 曾傳大肚秘婚停工3年 已繼承沈殿霞6千萬遺產？
鄭欣宜激瘦傳出戰《歌手2026》正式復工 曾傳大肚秘婚停工3年 已繼承沈殿霞6千萬遺產？
影視圈
9小時前
科研實踐化繁為簡 理大及扶康會共建亞洲首個共融創新中心 殘疾人士變身自家品牌研發者
創科資訊
1小時前
李泳豪深夜發文悼亡母：媽我好想你 曝光施明珍貴照片承諾照顧李家鼎 頹爆開工面色發黑
李泳豪深夜發文悼亡母：媽我好想你 曝光施明珍貴照片承諾照顧李家鼎 頹爆開工面色發黑
影視圈
10小時前
《寒戰1994》首映9大影帝行紅地毯  周潤發拖發嫂咀爆鄭裕玲  梁家輝傳承劉俊謙  郭富城笑爆全場
《寒戰1994》首映9大影帝行紅地毯  周潤發拖發嫂咀爆鄭裕玲  梁家輝傳承劉俊謙  郭富城笑爆全場
影視圈
3小時前
草蜢演唱會丨蔡一傑首揭患腦癌細節 切7cm腦瘤後得知擴散晴天霹靂：繼續搵方法醫
03:58
草蜢演唱會丨蔡一傑首揭患腦癌細節 切7cm腦瘤後得知擴散晴天霹靂：繼續搵方法醫
影視圈
18小時前
中電資助換電器｜節能家電更換計劃第二輪即日開始申請！最高$2700買冷氣機/熱水爐/雪櫃/洗衣機  即睇申請資格+教學
中電資助換電器｜節能家電更換計劃第二輪即日開始！合資格65歲以上長者可獲最高$2700（附申請教學）
生活百科
12小時前
李啟言父親離世丨長兄續發阿Mo最新進展繼承父遺志 李盛林牧師妻哀嘆：太突然了
李啟言父親離世丨長兄續發阿Mo最新進展繼承父遺志 李盛林牧師妻哀嘆：太突然了
影視圈
14小時前
白衣男因勸阻吸煙被黑衣漢追打。
00:22
上海迪士尼︱男子阻吸煙遭飛踢連打5巴 警勸收錢和解被批不作為︱有片
即時中國
5小時前