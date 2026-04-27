升級併校｜李家超母校 五邑工商總會學校申請與耀山合併

今年獲派0班，特首李家超母校五邑工商總會學校，決定申請與同一辦學團體屬校，九龍城的耀山學校跨區合併。辦團總監督兼兩校校監甄文輝在家長通告指，兩校擬於27/28學年起合併，日後會以耀山學校為「主校舍」，至於現時在五邑學校就讀的學生，可留在原校完成小學課程。教育局將於5月下旬公布合併申請結果，校方屆時將交代詳情，期盼合併計劃獲教育局審批與支持。

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辦團總監督兼兩校校監甄文輝在家長通告指，兩校擬於27/28學年起合併，日後會以耀山學校為「主校舍」。 網上圖片

兩校校監：合併可發揮兩校優勢

甄文輝指，兩校同屬辦團，長期互有交流與合作，共同推動課程發展、教師專業成長及多元學習活動。合併後將發揮雙方優勢，把五邑學校在創新課程、優秀教學及多元活動等經驗，結合耀山在共融教育、精神健康與關愛文化的專長，為學生帶來更全面、豐富和啟發性的學習歷程；強調善用各項支援措施，包括額外津貼及教師人手過渡安排，將學生福祉放於首位，專注提升教學質素。

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《小學概覽》顯示，耀山學校現時每級一班，全校僅設6班。5間獲派0班的小學早前向教育局提交發展方案，其中4校將逐步停辦、9校申請與其他學校合併。