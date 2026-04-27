陳呂重德中學設「貓貓Cafe」趣學英語 配合初中英文科改革 中一生及格率翻倍

可愛的貓咪雖不諳英語，卻成為學生學習英語的心靈夥伴。天水圍的圓玄學院妙法寺內明陳呂重德紀念中學，今學年起大力推行初中英語科改革，更新增特色「貓貓Cafe」提供情境教學，學生與貓咪互動、點餐均須開口說英語，提升他們的學習動機及興趣。校方亦改革初中英文科，推出校本課程與教材、情境教學等，讓學生更「貼地」學習英語，中一生英語閱讀卷及格率翻倍，成效顯著，有學生認為教材充滿「人情味」。

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情境教學 英語對答點餐

陳呂重德紀念中學今學年正式推出校本英語課程，以「貼地」為核心原則，融入情境教育理念，亮點之一是2月增設名為「Charlie's Cafe」的「貓貓Cafe」，「駐場」的幼貓姊妹花CoCo與Lala是校方領養的流浪貓，適逢校方擬把咖啡廳與雜誌區結合為英語學習空間，校方遂想到把一對貓咪化身為「生招牌」，升級為英語學習的「貓貓Cafe」，同時融入校本教材，配合情境模式，該處設有咖啡甜品區域、互動空間、貓貓區域，每日有外籍教師當值，與學生照顧貓咪、玩互動遊戲；學生若想在Cafe享用咖啡或甜品，需先與英文大使完成對答任務，讓學生主動開口說英語。

英文科主任陳子豪指，情境教學有助學生在真實語境鞏固詞彙與語法，同時培養他們思維、表達與協作能力。「貓貓Cafe」等改革帶來學習氣氛的改變，學生感受深刻。

中一生黃思穎坦言，以往對英語學習毫無興趣、提不起勁，而校本教材貼近生活，內容易於理解和記憶；來自深圳的跨境中一生鄒子夏，雖有雙語成長背景及海外短期交流經歷，對校本教材充滿「人情味」相當認同，認為學習英文最重要是沉澱，樂在其中，從而不斷接觸新內容。

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摒棄教科書 採校本教材

初中英文科另一項改革，是摒除坊間教科書，推出主題式教學的校本課程，內容緊密結合校園生活，「貓貓Cafe」、籃球場等場景均被納入教學，甚至專門加入跨境生返學的真實例子，讓學生產生強烈共鳴，以便將英語運用於日常生活。

校方以使用校本教材的逾120名中一生，與去年未使用的同級生對比，發現學生英語成績有明顯提升，閱讀卷及格人數從原先的36人，翻倍躍升至72人。校本教材也大幅減輕家長負擔，以往中一全套教科書售價達800元，校本教材僅需不到100元。

校長黃建豪指，以往英文科面對「老師好用心教，學生好勤力學」，但效果卻不理想的教學困境，究其原因是學生英語基礎薄弱、傳統課本內容龐雜且脫離生活，加上不少學生是新移民背景，語言學習挑戰更大，「一本厚書並不適合香港學生的schedule（進度）」。他續稱，校方計劃未來將校本課程擴展至中二級，持續深化初中英語科教學改革，協助學生提升英語實際運用能力。

記者 佘丹薇

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