被指冷處理學生遭欺凌 元朗商會中學︰按警方建議暫停校內調查
更新時間：16:38 2026-04-26 HKT
發佈時間：16:38 2026-04-26 HKT
發佈時間：16:38 2026-04-26 HKT
元朗一名13歲初中生4月在校內疑被同學欺凌受傷，其父親稱兒子年初已遭欺凌，惟校方「冷處理」。涉事的元朗商會中學星期六（26日）透過通告稱對家長言論表示遺憾，強調學校是按警方建議，暫停校內調查，以免影響司法公正。
校方︰早於農曆年假後已啟動跟進程序
延伸閱讀︰元朗13歲男童校內屢遭毆打 父親兩度報警求助 教育局促學校書面交代
校方透過通告表示，2月20日農曆新年假期期間接獲家長反映事件後已即晚回覆，並於假期後首個上學日（2月25日）上午啟動跟進程序及聯絡雙方家長，3月獲悉家長銷案後重新啟動校內跟進程序；至4月17日學校訓導組接獲學生反映新事件後，亦即時啟動跟進程序，並聯絡家長交代進度。
校方指，家長於4月22日再次報警後，按警方建議暫停校內調查，以免影響司法公正，但強調未忽視該生在校需要，即時採取措施協助他重投校園。
對於家長指學校「冷處理」，校方表示深感遺憾，重申一直依法配合警方調查、積極提供學習及情緒支援，因應警方要求，校方無法就案件細節與家長作電話或面談溝通，「此舉並非迴避責任，而是為保障司法公正」。
本報記者
延伸閱讀︰將軍澳景嶺書院多名學生疑銀包失竊 校方：高度關注 尋獲6個銀包
誠邀大家做問卷調查，話俾我哋知你對《星島教育》有咩意見！連結：>>按此<<
最Hit
「椰林閣」東山再起？逆市擴張至9分店 曾瀕臨全線結業 網民拆解「翻生」主因
2026-04-24 19:21 HKT
公屋申請人運氣爆錶 2人單位一派蘇屋邨唔要 等半年二派「夢幻窮宅」 街坊打滿分：正到爆｜Juicy叮
2026-04-25 15:37 HKT
蓮塘口岸酒樓｜精選6大高質茶樓 港人北上飲茶首選 人均¥75起 一間長者免茶位
2026-04-25 15:59 HKT