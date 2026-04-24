中大校長盧煜明 獲美國癌症研究協會頒發「傑出講座獎」

被譽為「無創產前檢測之父」的中文大學校長盧煜明，日前榮獲第22屆美國癌症研究協會「歐文·溫斯坦基金會傑出講座獎」，成為首位獲此殊榮的香港科學家，亦為第2位獲獎華人。盧煜明對獲獎感到十分榮幸，衷心感謝協會對他的科研工作予以肯定，「多年來我與團隊一直致力推動液體活檢技術的發展，尤其將DNA測序技術應用於癌症檢測，期望能以非入侵性方法更早、更準確地識別癌症。」他續稱，深信持續創新能推動癌症診斷或更多醫療技術邁向新里程，將科研成果轉化為臨床應用，為人類福祉作出更大貢獻。

中大校長盧煜明獲美國癌症研究協會頒發「歐文·溫斯坦基金會傑出講座獎」。 中大提供

首位港學者獲殊榮 盧煜明：深感榮幸

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盧煜明是國際公認的液體活檢領域全球奠基者、開拓者及領導者，更是無創產前檢測領域的先驅。他在1997年加入中大，同年發表孕婦的血漿內存有高濃度的胎兒DNA，奠定了無創產前診斷技術的重要基礎，他與研究團隊後來研發唐氏綜合症的無創檢驗方法，成功將以DNA分析為本的「無創性產前診斷技術」，從科學研究層面應用至臨床診斷，現時已被全球逾百個國家廣泛採用，全球已有逾一億名孕婦受惠。

近年他領導的跨學科研究團隊，成功將DNA測序技術應用至癌症檢測，以非入侵性方法找出癌症基因組中多種類型的改變，把癌症液體活檢，推進至全基因組時代。團隊近年更成功研發出能偵測多種癌症的血液測試，並推出作臨床應用。多年來，盧煜明屢獲國際殊榮，包括「拉斯克獎—臨床醫學研究」、「騰衝科學大獎」，他亦是首名英國皇家學會生物學科「皇家獎章」華人得主、首位榮獲「希門尼斯—迪亞斯講座獎」華人學者。

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美國癌症研究協會是全球規模最大、歷史最悠久的癌症研究機構之一，「歐文·溫斯坦基金會傑出講座獎」在2005年設立，旨在表揚在科學領域展現創新，在癌症研究作出開創性貢獻的科學家，歷屆得獎者多曾獲頒國際頂尖榮譽，其中6人更獲諾貝爾獎。

本報記者

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