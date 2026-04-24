中大醫學院研究揭示嬰兒腦部發展　或受早期表觀遺傳改變與腸道微生態影響

嬰幼兒免疫與神經系統發展與初生表觀遺傳及微生物組關係密切，更影響日後出現神經發展障礙的風險。中文大學醫學院進行研究，揭示嬰兒出生時的表觀遺傳改變與腸道微生態兩者相互影響，影響出生首年後的腸道微生態如何形成，亦與三歲時出現自閉症譜系障礙（ASD）及注意力不足／過度活躍症（ADHD）徵狀息息相關，而剖腹生產亦是關鍵因素之一。研究團隊相信，透過移植腸道微生物或益生菌有望減少相關風險，並將持續研究討嬰幼期因素對幼童健康的影響。今次研究結果已於國際頂尖期刊細胞出版社旗下的《Cell Press Blue》發表。

中大醫學院研究發現，神經源性基因的高度甲基化與兒童三歲時較高出現ASD及ADHD的風險相關，而剖腹產有機會影響基因甲基化程度，同時令母嬰轉移微生物菌群減少。團隊相信透過補充特定「益菌」有望減少相關風險。 中大提供

初生嬰兒表觀遺傳改變 與分娩方式懷孕時長有關

中大醫學院跨專科團隊早前展開縱向隊列研究，招募969個家庭以探討嬰幼兒期的環境和飲食對腸道微生態的影響。團隊分析其中571名初生嬰兒臍帶血的DNA甲基化模式，隨後將數據與嬰幼兒初生、兩個月、半歲及一歲大時採集的腸道微生物菌群，以及與初生嬰母親妊娠第三孕期時的父母腸道微生物菌群作對照。結果發現，初生嬰兒的表觀遺傳改變與分娩方式、懷孕時長、有年長兄姊及母體過敏情況有關，但不受父母腸道微生態影響；至於初生兒腸道微生態發展，則受分娩方式、抗生素、有年長兄姊及母乳餵哺影響。

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研究進一步揭示，嬰兒出生後首年的微生態發展，會受出生時表觀遺傳狀況影響，當用於識別病原體的免疫基因出現DNA甲基化水平較高時，嬰幼兒半歲時亦見腸道微生物菌群缺乏多樣性。另外，研究結果顯示，經剖腹生產的嬰兒，其DNA甲基化水平與自然分娩有差別，所涉基因更與免疫系統及腦部發展相關，估計與剖腹產缺乏分娩壓力與皮質醇暴露相關；剖腹產的嬰兒從母體獲得的微生物菌群亦較少，惟從父體獲得的微生物菌群水平則不受影響。

攝取益生菌有助改善兒童腦部發展

團隊亦透過行為問卷調查，評估嬰幼兒3歲時的神經系統發展，並研究微生物組、表觀遺傳及神經發展障礙早期徵狀的關係。結果顯示，有ASD及ADHD徵狀的三歲兒童都有特別表觀遺傳及腸道微生態呈現方式。當中部分基因的DNA甲基化狀況與嬰幼兒神經發展，如ASD及ADHD徵狀有關。不過，初生首年如獲補充腸道微生物Lachnospira pectinoschiza及 Parabacteroides distasonis，即使有ASD及ADHD相關的表觀遺傳特徵，其後出現相關徵狀的機會亦較低。

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今次研究的高級作者、中大卓敏內科及藥物治療學講座教授、中大醫學院腸道微生物群研究中心主任兼香港微生物菌群創新中心聯合總監陳家亮稱，今次發現有部分腸道細菌具有保護功能，結果令人振奮，反映未來或可透過飲食或攝取益生菌以改善兒童腦部發展。

共同高級作者、中大醫學院賽馬會公共衞生及基層醫療學院副教授黃世萬指，今次結果發現嬰兒初生時的表觀遺傳狀況會影響出現神經發展障礙的風險，但或可透過補充腸道「益菌」得以紓緩，研究亦揭示幼童發展受多個因素影響，不希望大眾以為幼童腦部發展於出生時已成定局，團隊將跟進參與研究的幼童情況，了解早期因素如何影響幼童成長，並透過實驗室研究，證實腸道微生態與神經系統發展的關係。

本報記者

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