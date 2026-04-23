耀中幼教學院畢業生有望赴星洲任幼師

本港學齡人口持續下跌，幼稚園教師前景不明朗，師訓機構積極為畢業生另覓出路。耀中幼教學院宣布，與新加坡三大學前教育集團簽署合作備忘錄，在港完成課程的畢業生如獲對方聘用，可直接申請當地幼教教師執照，預計首批畢業生有望8月起前往新加坡擔任幼師。

與學前教育集團簽備忘錄

耀中幼教學院分別與PCF Sparkletots Pre-school、E-Bridge Pre-school及Star Learners Child Care合作，前兩者屬當地「主要業者計劃」幼兒園，佔當地同計劃幼兒園總數約64%。合作機構將網上面試篩選畢業生，並提供全程協助，包括向新加坡幼兒培育署提交相關文件、申請專業認證及教師執照、辦理簽證手續，並提供住房選擇或租屋仲介服務。待行政程序完成後，將發出正式聘書。



現時該校屬下「幼兒教育高級文憑兩年全日制」、「幼兒教育榮譽學士四年全日制（一年級入學）及兩年全日制（三年級入學）」課程，已獲得新加坡幼兒培育署認可，畢業生完成課程，並符合語文及實習要求，將具備申請新加坡幼師執照的資格。預計首批受惠畢業生，最快在8月起前往新加坡擔任幼師。

根據合作備忘錄，合作機構亦將協助安排實地參訪及實務計劃，讓學生及畢業生了解國際幼教標準與實務運作；雙方亦將共同設計專業發展活動，對齊全球幼兒教育與照護標準。校方指，正與新加坡幼兒培育署及當地其他學前教育機構磋商，期望盡快擴大合作範圍。校長李敬廉形容，今次合作為畢業生開拓了「立足香港、放眼全球」的職涯藍圖，期望培育更多具國際視野的幼教專才。

本報記者

延伸閱讀：

耀中幼教學院新推兩研究生課程 設新獎學金吸引東盟及「帶路」國家學生

耀中幼教學院 課程增蒙學教育