Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

耀中幼教學院畢業生有望赴星洲任幼師

教育新聞
更新時間：22:21 2026-04-23 HKT
發佈時間：22:21 2026-04-23 HKT

本港學齡人口持續下跌，幼稚園教師前景不明朗，師訓機構積極為畢業生另覓出路。耀中幼教學院宣布，與新加坡三大學前教育集團簽署合作備忘錄，在港完成課程的畢業生如獲對方聘用，可直接申請當地幼教教師執照，預計首批畢業生有望8月起前往新加坡擔任幼師。

與學前教育集團簽備忘錄

耀中幼教學院分別與PCF Sparkletots Pre-school、E-Bridge Pre-school及Star Learners Child Care合作，前兩者屬當地「主要業者計劃」幼兒園，佔當地同計劃幼兒園總數約64%。合作機構將網上面試篩選畢業生，並提供全程協助，包括向新加坡幼兒培育署提交相關文件、申請專業認證及教師執照、辦理簽證手續，並提供住房選擇或租屋仲介服務。待行政程序完成後，將發出正式聘書。
　　
現時該校屬下「幼兒教育高級文憑兩年全日制」、「幼兒教育榮譽學士四年全日制（一年級入學）及兩年全日制（三年級入學）」課程，已獲得新加坡幼兒培育署認可，畢業生完成課程，並符合語文及實習要求，將具備申請新加坡幼師執照的資格。預計首批受惠畢業生，最快在8月起前往新加坡擔任幼師。

根據合作備忘錄，合作機構亦將協助安排實地參訪及實務計劃，讓學生及畢業生了解國際幼教標準與實務運作；雙方亦將共同設計專業發展活動，對齊全球幼兒教育與照護標準。校方指，正與新加坡幼兒培育署及當地其他學前教育機構磋商，期望盡快擴大合作範圍。校長李敬廉形容，今次合作為畢業生開拓了「立足香港、放眼全球」的職涯藍圖，期望培育更多具國際視野的幼教專才。

本報記者

延伸閱讀：

耀中幼教學院新推兩研究生課程 設新獎學金吸引東盟及「帶路」國家學生

耀中幼教學院 課程增蒙學教育

 

 

 

答問題送豐富禮品↓

答問題送豐富禮品↓

最Hit
施明喪禮｜李家鼎兩新抱大起底  大仔老婆嚴佩鈺設靈火葬表現大不同  Agnes點解受大伯針對？
施明喪禮｜李家鼎兩新抱大起底  大仔老婆嚴佩鈺設靈火葬表現大不同  Agnes點解受大伯針對？
影視圈
6小時前
佳宝超市8折優惠！4月一連七日 蔬果/肉類/海鮮/糧油雜貨/飲品啤酒激減
佳宝超市8折優惠！4月一連七日 蔬果/肉類/海鮮/糧油雜貨/飲品啤酒激減
飲食
7小時前
天水圍酒樓推長者「免茶位」吸客 食客呻要搭枱+1原因嘆「唔會再嚟喇」 網民：仲衰過以前大排檔
天水圍酒樓推長者「免茶位」吸客 食客呻要搭枱+1原因嘆「唔會再嚟喇」 網民：仲衰過以前大排檔
生活百科
6小時前
婆婆急症室「天使級安慰」抑鬱少女 沒問病情只說了「這句話」 網民激讚大智慧 ｜Juicy叮
婆婆急症室「天使級安慰」抑鬱少女 沒問病情只說了「這句話」 網民激讚大智慧 ｜Juicy叮
時事熱話
10小時前
施明喪禮丨李泳漢強調做自己要做的事 罕談遺產分配獨力承擔喪禮費用 兄弟破冰睇李泳豪態度
03:06
施明喪禮丨李泳漢強調做自己要做的事 罕談遺產分配獨力承擔喪禮費用 兄弟破冰睇李泳豪態度
影視圈
8小時前
長者免費AI課程｜學數碼理財/智能家居/相片後製/雲端 新一輪「友智識」60歲+長者進階數碼培訓計劃報名教學
長者免費AI課程｜學數碼理財/智能家居/相片後製/雲端 新一輪「友智識」60歲+長者進階數碼培訓計劃報名教學
生活百科
8小時前
港女為癌父尋藥 醫生1建議$300天價藥竟變$3.5？過來人揭買藥全攻略｜Juicy叮
港女為癌父尋藥 醫生1建議$300天價藥竟變$3.5？過來人揭買藥全攻略｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
馬會主席廖長江（右二）及其太太（左一）獲「賽馬會社區七人欖球計劃」受惠者致謝。
馬會以欖球連繫社區
社會資訊
2026-04-22 18:00 HKT
第44期六合彩今晚（4月23日）攪珠，若以10元一注獨中，頭獎獎金高達2,000萬元。資料圖片
六合彩︱頭獎2000萬攪珠結果出爐 即刻入嚟對號碼！
社會
2小時前
開業不足3年！百佳超市香港仔分店結業 街坊嘆購物不便：基本配套冇晒
開業不足3年！百佳超市香港仔分店結業 街坊嘆購物不便：基本配套冇晒
生活百科
6小時前