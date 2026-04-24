出身科學世家屢奪獎劉政希獲頒獎學金 冀畢業後投身醫療或教育界

出身科學世家，從小獲獎無數的劉政希，童年曾發明揚威海外的「環保唧唧樽」，長大後仍醉心科研，為長者研發人工智能（AI）的排隊系統，令他們免卻排隊苦等，他憑藉對科研的熱愛，獲得自資專上教育基金「才藝發展獎學金」。就讀嶺南大學持續進修學院的曾子晉，雖患有專注力不足/過度活躍症（ADHD），但通過運動找到上天安排的「另一扇窗」，獲頒「展毅獎學金」。

政府獎學基金與自資專上教育基金獎學金頒獎典禮昨舉行，共逾6600名大專生獲頒獎學金和獎項，金額共約2.1億元。「才藝發展獎學金」得主之一的劉政希，現就讀都會大學科學（STEM）榮譽理學士課程四年級，自小受到現任中學校長的父親薰陶，與兄長在本港及國際發明比賽屢獲殊榮，被傳媒形容是「發明兄弟」。2010年獲世界知識產權組織金獎的「環保唧唧樽」，正是童年時被媽媽責罵浪費洗頭水而得到啟發，他憶述當年曾到馬來西亞參賽，但作品卻不翼而飛，成為他發明路上的深刻記憶。

童年發明「環保唧唧樽」

轉眼10多年過去，當年的小發明家如今已是大學生。劉政希的科學之路仍未止步，將創新視角轉向人工智能，最新研發「長者人臉識別排隊系統」，通過人臉識別技術，協助長者快速登記及取號，避免長時間排隊等候，系統兼顧不同年齡層的使用需要。

談到AI，劉政希認為優劣並存，學習方面AI能協助整合重點，提升讀書效率；醫療層面亦可輔助醫生進行診斷工作，但AI始終難以表達情感與抽象意念，譬如通過AI生成畫作，結果往往「一目了然」。



劉政希期望投身醫療及教育界，繼續延續科學熱情，更謙虛地稱自己的發明，目前不需要申請專利，「都是想幫助大家」，解決共同面對的問題。提到如何使用獎學金，他笑稱發明需要資金，「可以安心投入創作」。

ADHD男生藉運動拓潛能

今年共約690名有特教需要學生獲獎。患有ADHD及讀寫障礙的曾子晉，正修讀嶺南大學持續進修學院的運動教練及領袖學高級文憑課程。他坦言ADHD影響學術成績，卻激發他的體育細胞，「雖然我是有一些缺陷，但在不同方面都可以發現自己的不同長處」。家人鼓勵他接觸不同運動，小學起接觸的新興運動手綿球，更深深吸引他，至今已逾10年，更代表本港遠赴台灣、日本等地參賽。

曾子晉指，手綿球玩法與網球類似，但本港迄今沒有正式場地，往往需借用體育館的排舞室進行練習。他希望從事運動相關的工作，亦有意投身活動管理領域，將經驗與熱誠貢獻給社會。



記者佘丹薇

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