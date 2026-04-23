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DSE 2026｜考生疑試場拍攝 考評局：將跟進違規個案

教育新聞
更新時間：07:45 2026-04-23 HKT
發佈時間：07:45 2026-04-23 HKT

文憑試正如火如荼，近日網上先後有多張疑似考生在試場拍攝准考證與電腦條碼的照片。考評及評核局回應指，將跟進有關個案，重申《考生手冊》列明考生不可在試場內攝影、錄影或錄音，亦不可拍攝電腦條碼貼紙，或將剩餘的電腦條碼貼紙帶離試場，否則會被扣分。考生如公開展示有關相片、影像或錄音，其科目成績會被降級。

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有考生在「小紅書」帖文，相片顯示在培僑書院試場應考，相信在等候區拍攝准考證，同時上載試場門外「只准考生進入」標語的照片。另一張照片相信在真光女書院試場拍攝，涉及電腦條碼、准考證及身份證，部分個人資料清晰可辨。

本報記者

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