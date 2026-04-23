中學生研高效能夜光材料揚威海外 突尼斯國際工程與科技節奪總冠

不少人童年都玩過夜光玩具，文理書院（九龍）學生團隊研發高效能夜光材料，日前在突尼斯參加「突尼斯國際工程與科技節」，勇奪全場總冠軍。參與研發的學生湛海堯指，項目受到動畫的「發光奇物」啟發，經過3年持續改良優化，提升發光效能與表現，最終成功獲獎。團隊將於10月代表中國參與「盧森堡國際科學博覽會」，向國際社會展現創科成果。

受動畫「發光奇物」啟發

團隊在突尼斯國際⼯程與科技節上，以最後⼗強的身份於台上進⾏兩分鐘演示。受訪者提供

湛海堯獲悉奪得總冠軍⼀刻欣喜若狂。

在突尼斯舉行的第17屆「突尼斯國際工程與科技節」，是全球大型國際科學與工程競賽之一，亦是非洲國際參與規模最大型的同類賽事，決賽每年匯聚來自約40個國家及地區、逾千名學生及數百項創新作品，競爭激烈。本港的文理書院（九龍）中五生湛海堯，夥拍同學李紫晴、余卓林與余莉詩，研發「比夜光更光2.0」高效能夜光材料參展，有別於一般夜光玩具的光度不足、持續時間僅10餘分鐘，團隊受到不少動畫的「發光奇物」所啟發，研發可以持續逾20小時，光度堪比手機屏幕的高效能夜光材料。

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「比夜光更光2.0」把夜光化學物粉末，半懸浮呈現於透明物料上，致受光與發光面積增加，以提升效能。擔任隊長，親赴當地參展的中五生湛海堯稱，項目歷經3年持續優化與改良，每次均致力提升材料發光效能與表現，最令她難忘的是把兒時對動畫中「發光奇物」的想像，通過科學與工程一步步化為現實。材料可應用於夜行山路、緊急出口式道路標示等，亦可用於飾物設計上。

支援團隊多年的學術顧問陳憲章指，團隊不僅改善化學物料的配方，亦在工藝上改良，包括以抽真空方式減少物料的氣泡，更經過多番測試，選用反光效果達9成的底層物料，「就好似一塊鏡般把光線反射出去」。他難忘團隊成員取得成果之餘，也更熱愛科研，代表團隊出戰的湛海堯為準備十強賽時的公開解說，去年起特訓英語演講，最終通過生動解說，獲得評審青睞。

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10月赴盧森堡展示成果

近期伊朗戰事持續，陳憲章指團隊行程亦受到影響，原先計劃在卡塔爾轉機，但考慮到師生安全，校方最終決定重新訂票，取道法國巴黎轉機，最終平安抵達突尼斯參賽。他透露，4名學生將於10月代表中國參與「盧森堡國際科學博覽會」，與各國青少年及學生交流，展現創科成果。

文理書院（九龍）校長談國軒稱，學生作品能在國際舞台上取得最高榮譽，為國爭光，深感欣慰，認為是展現了學生的科學探究與創新能力，亦反映其持續探索與追求突破的精神。資優教育學苑院長司徒聖豪亦向4名奪得佳績的學生，致以熱烈祝賀，強調學苑會繼續支持學員邁向專精，長遠為本港培育更多優秀的創科人才。

本報記者

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