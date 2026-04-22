QS排名2026｜港院校人文學科全球排名下滑 哲學系4校上榜 全數表現倒退

本港近年着力發展創新科技，人文學科表現卻此消彼長。國際高等教育機構QS早前公布2026世界大學學科排名，雖形容本港院校在「藝術與人文」學科領域表現有「隱藏優勢」，但本報發現，本港多間院校在哲學、藝術與設計、傳理及媒體等社會科學領域的科目排名，較以往有所下滑，其中4間院校上榜的哲學系，排名更是全數下跌。

社科傳理課程面臨挑戰

QS上月公布2026世界大學學科排名結果，本港在STEM（科學、科技、工程及數學）領域表現標青，成為傳媒焦點。多間大學在語言學、建築與建造環境學、英國語言及文學、現代語言等相關學科排行全球前50位，QS形容本港院校有「隱藏優勢」，台灣或南韓等教育規模相近的亞洲地區望塵莫及，表現更媲美日本。然而本報發現，本港部分院校在QS提及的「藝術與人文」領域多個學科表現，排名卻見倒退（見附表）。

本港4間院校上榜的哲學系，全部排名均較4年前下跌，中文大學今年排行第51至100位區間，較去年的全球28位及4年前的34位，排名顯著下跌；香港大學、嶺南大學及浸會大學亦分別比4年前下跌一個排名區間，浸大更從去年的101至150位區間，跌至今年的201至225位區間。

本港院校在QS人文學科表現（部分） 學科 院校 2022年排行 2025年排行 2026年排行 哲學 中大 34 28 51-100 港大 51-100 101-150 101-150 嶺大 101-150 101-150 151-200 浸大 151-200 101-150 201-225 社會政策及行政 港大 8 11 32 中大 42 51-100 51-100 傳訊及媒體 中大 13 12 16 港大 36 46 51-100 現代語言 港大 22 17 23 中大 30 24 49 理大 151-200 101-150 201-250 資料來源：QS學科排名

近年社會氣氛影響下，各大學社科、政治及傳理課程發展面臨挑戰，在QS世界大學學科排名亦有反映。在社會科學與管理學科，本港7間上榜院校中，4間排名呈現跌勢，港大、中大、科技大學、理工大學今年排名，均較4年前下跌3至17位不等；社會政策及行政學科，港大今年排行32位，比去年跌21位，較4年前更跌24位。傳理及媒體學科共6校上榜，中大今年排第16位，比去年與4年前分別跌4位和3位；港大從4年前的第36位持續下跌，一度跌出50名以外，去年雖回升至46位，但今年再跌出50名外，僅在第51至100位區間。

語言學方面，雖有6間院校上榜，但港大今年排行27位，較去年跌18位；今年排25位的中大，較去年跌15位。現代語言科目雖有5校上榜，但各校跌勢未止，港大今年排全球第23位，相較去年和4年前，分別下跌6位及1位，中大亦分別下跌25位和19位，今年僅排第49位，力保前50位。

藝術與設計方面，6間上榜院校中，理大排行全球24位，比去年及4年前分別下跌2及8位；近年積極推動藝術科技的浸大，繼2021年後再次上榜，惟所處排行區間從151至200位，跌至201至300位。

記者歐文瀚

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