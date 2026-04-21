城大啟動量子智能產業聯盟 建設「先進算力中心」

由城市大學主導發起的「量子智能產業聯盟」日前舉行啟動儀式，城大與多家中國頂尖量子科技企業、科研機構簽署合作備忘錄，涵蓋量子硬件、算法生態、通訊安全及產業應用等多個核心領域，標誌聯盟正式從科研共識，走向工程協同。

梅彥昌致辭指，跨越算力維度將重構許多行業的底層邏輯，直接關乎未來社會的運轉效率與資訊安全。 城大提供

多家量子科企加盟 推動商業化應用

參與聯盟的科企包括本源量子、國富量子、順豐科技、中電信量子、國盾量子、上海量羲技術、深圳量旋科技、天工開物開源基金會、科大硅谷等，而香港本地量子技術研究院孵化的首家量子科技企業—量子科技集團亦有加盟，推動量子技術的本地創新與商業化應用。

簽署合作備忘錄外，城大亦宣布建設「先進算力中心」，國盾量子、本源量子和深圳量旋科技等均在港部署量子計算真機，為本地學者和企業提供了真實算力平台，加速量子算法在金融風控、物流優化、密碼安全等場景中的驗證與迭代。

城大校長梅彥昌致辭指，量子計算以全新的邏輯，去破解以往無法逾越的複雜問題，例如極大規模的物流調度、新材料的分子模擬以及金融市場的深層概率計算。跨越算力維度將重構許多行業的底層邏輯，直接關乎未來社會的運轉效率與資訊安全。他強調城大致力將學術洞見，轉化為能夠落地的工程實踐，成為連接頂尖技術與現實場景的橋樑。

本報記者

延伸閱讀：

7大學研發中心納入InnoHK第三個平台

金管局擬下半年推量子準備度指數 應對量子計算破解銀行業加密技術