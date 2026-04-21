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陳國基率團訪問韓國 為北都大學城取經

教育新聞
更新時間：20:45 2026-04-21 HKT
發佈時間：20:45 2026-04-21 HKT

政務司司長陳國基率領「北都發展委員會」轄下「大學城籌劃及建設組」代表團，展開4日的韓國訪問行程。

「大學城籌劃及建設組」代表團展開韓國訪問行程，與世宗市國際關係大使李湖植（左六）會面。 政府新聞處提供
「大學城籌劃及建設組」代表團展開韓國訪問行程，與世宗市國際關係大使李湖植（左六）會面。 政府新聞處提供

參觀世宗共同校區 讚賞多校生態系統

代表團昨到訪前年啟用的世宗共同校區，區內有多所頂尖院校進駐，包括首爾大學、忠北大學、忠南大學、國立韓巴大學、韓國開發研究院國際政策大學院等，他們走訪園區內院校及共用學術文化支援中心等設施，並先後與世宗市國際關係大使李湖植、世宗共同校區運營法人理事長韓晳洙會面，了解校園的運作與規劃。

「大學城籌劃及建設組」代表團展開韓國訪問行程。陳國基（左三）、蔡若蓮（左二）及代表團與世宗市國際關係大使李湖植（左四）會面。 政府新聞處提供
「大學城籌劃及建設組」代表團展開韓國訪問行程。陳國基（左三）、蔡若蓮（左二）及代表團與世宗市國際關係大使李湖植（左四）會面。 政府新聞處提供

陳國基讚揚世宗共同校區以一體化和開放協作模式匯聚多校，在高等教育發展上具創新性及前瞻性，整合教育、科技與人才培養，並在可持續和智慧校園發展、產學研深度合作及建立創業生態系統上取得成果，期望行程借鑑發展多校生態系統的成功經驗，包括校園規劃、共享設施管理、吸引人才策略、創建推動創新和經濟增長的大學社區等，助力香港建立更創新、可持續、充滿活力及產學研結合的北都大學城，繼續促進兩地教育領域，展開更深入的交流合作。

隨團的教育局局長蔡若蓮指，將借鑑世宗市的經驗，因應北都大學城的情況因地制宜，持續強化跨院校合作，達致協同效應，在產業聯動方面完善產學研協同機制，為大學城發展注入更多創新活力。代表團今日將轉往大田，繼續訪問行程。

本報記者

 

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