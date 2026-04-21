第四屆「中銀香港科技創新獎」揭盅 三中大一理大教授獲獎

由香港科技創新聯盟主辦的第四屆「中銀香港科技創新獎」近日公布得獎名單，5個領域當中的3個「人工智能及機器人」、「生命健康」及「新材料新能源」均由香港中文大學的學者獲獎，理工大學的學者則於「先進製造」獲獎，各領域的得獎者或團隊將獲得200萬元港幣的獎金。

中大協理副校長「生命健康」領域獲獎

中大化學病理學講座教授兼化學病理學系系主任陳君賜就「生命健康」領域的非侵入性診斷技術創新獲獎。中大提供

中大機械與自動化工程學系教授盧怡君就「新材料新能源」領域的水系電池技術突破獲獎。

中大信息工程系副教授兼交叉學科人工智能研究所所長林達華就「人工智能及機器人」領域的多模態智能突破而獲獎。

「中銀香港科技創新獎」於2022年設立，旨在獎勵主要在香港或香港機構設在粵港澳大灣區的科研相關公司或團體，進行科學技術創新和科學技術成果轉化，並取得傑出成就的科學技術工作者和科研團隊。

現為中大協理副校長（知識轉移）、化學病理學講座教授兼化學病理學系系主任的陳君賜，因其在血漿DNA非侵入性診斷技術研發方面的貢獻而於「生命健康」領域獲獎。其開發的唐氏綜合症無創產前檢測技術，消除了傳統侵入性檢查所帶來的心理壓力及流產風險，有關技術已在全球獲逾一億名孕婦採用；另外他亦研發了可檢測超過50種不同癌症的技術，並證明通過血漿DNA進行癌症篩查，能夠有效識別無症狀癌症並提高患者的生存率。

於「人工智能及機器人」領域獲獎的中大信息工程系副教授暨交叉學科人工智能（AI）研究所所長林達華，在計算機視覺與多模態智能領域進行系統性創新，並在圖像視頻理解、多模態大模型與空間智能等方向實現多項突破，推動關鍵核心技術自主創新與開源生態建設，促進相關研究成果高水平賦能產業，為國家AI技術進步與產業升級作出重要貢獻。

現為中大機械與自動化工程學系教授的盧怡君於「新材料新能源」領域獲獎，她在水系電池領域作出開創性貢獻，開發分子催化劑及電荷增強離子交換膜，實現硫基液流電池商業化，有助解決大規模儲能安全與成本瓶頸，加速全球綠色能源轉型。

滕錦光︰繼續助力香港創新科技發展

理大電機及電子工程學系光子信息系統講座教授余長源，則因於光子信息系統研發與應用領域作出開創性貢獻，而於「先進製造」領域獲獎。他帶領團隊發展載波恢復、信號補償、光性能監測等關鍵光通信技術，又開發AI輔助的光纖感測系統，首創多種超構光子器件與芯片並推動產業化，引領光子製造技術變革。

身兼香港科技創新聯盟主席的理大校長滕錦光表示，獎項設立後一直緊密配合國家「十四五」規劃的創新驅動發展戰略，而今年正值國家「十五五」規劃開局之年，聯盟作為獎項主辦機構，將繼續助力香港創新科技發展，並憑藉獎項影響力，推動科技創新與產業創新深度融合，為香港國際創新科技中心建設及國家科技自立自強貢獻力量。

本報記者

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