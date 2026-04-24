星島辯論賽｜英文組總決賽前瞻 拔萃男書院VS基督教國際學校

星島第41屆全港校際辯論比賽總決賽，將於5月5日於伊利沙伯體育館舉行，屆時將有4間中學，分別爭奪中、英文組冠軍。今屆英文組的賽事，將由星島辯論賽常客拔萃男書院，對戰首度打入總決賽的基督教國際學校，前者是冠軍級人馬，擁豐富經驗，後者則有家長作後援，相信屆時將有一場精彩的激辯。

星島辯論賽總決賽英文組｜拔萃男書院

拔萃男書院於星島辯論賽的英文組屢創佳績。資料圖片

拔萃男書院的英文辯論隊，近年在星島辯論賽屢創佳績，除了勇奪第39屆冠軍，更是第38屆及第40屆的季軍，實力無容置疑。英文辯論隊隊長李承熙表示，該隊恆常有參加不同機構辦的辯論賽，而派出參加星島辯論賽的，多是較有比賽經驗的高中生，例如他本人就是中五生。

李承熙指該校英文辯論隊並無聘請校外教練，除了校內老師教導，隊內的高年級生、已畢業的師兄亦會回校指導師弟，「教導別人，自己也會進步，過程中也可更了解英文辯論的技巧。」此外，辯論隊會自行組織模擬辯論，讓隊員從評判視角，了解他們是否聽得清楚？內容是否到位等。

拔萃男書院的英文辯論隊由校內老師、高年級生及校友教導。資料圖片

由於星島辯論賽總決賽有台下發問環節，李承熙指也會就此作準備；另外，由於星島賽的發言時間較短，所以他們收到辯題後，會立即組織講稿，「始終以英文解釋概念，用的字比中文多，要思考如何濃縮內容。」

拔萃男書院今次的對手為基督教國際學校，李承熙指兩校雖然未曾對壘，但曾看過他們比賽，知道對手「好勁」，所以會儘全力作賽，「隊員所有的實力都會投放下去。」

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星島辯論賽總決賽英文組｜基督教國際學校

今次是基督教國際學校首度躋身決賽。學校提供

首度躋身決賽的基督教國際學校，屬於參賽年資較資的隊伍。該校是第4年參加星島辯論賽，最佳成績是前年，可以打入16強，但去年在首輪出局，能入圍總決賽，已是歷年最佳成績。

現時就讀中六的英文辯論隊主辯蔡偲正表示，該校的課外活動，大部份由學生主導，即使辯論隊的訓練，也由學生負責，老師主要安排比賽等行政工作。然而，當今屆辯論隊入圍16強時，隊員開始思考如何突破過往最佳成績。適逢有隊員的家長，中學年代曾協助舉辦聯校辯論比賽，熟悉比賽流程，於是出手相助，協助比賽前期的準備工作，讓隊員有更多時間研究如何撰寫講稿，增加效率，結果成績理想。

今年是基督教國際學校第4年參加星島辯論賽。學校提供

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「家長主要在搜集資料階段幫忙，因過往有些辯題和政府政策有關，同學未必熟悉，往往要花很多時間理解；但家長可能對政策較熟悉，也有其獨特看法，有他們解釋政策，同學會較易掌握。」蔡偲正表示，今年隊員為比賽所用的時間比去年多，而他也是最後一年代表學校出賽，所以特別盡心和盡力，避免將來後悔。

提到冠軍戰面對勁旅拔萃男書院，蔡偲正坦言知道是場硬仗，但會全力以赴。「好不容易走到這一步，不管對手是誰，將做回自己，打出我們辯論隊的風格。」

記者：陳艷玲

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