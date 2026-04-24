星島辯論賽｜中文組總決賽前瞻 基督教崇真中學VS港大同學會書院

星島第41屆全港校際辯論比賽總決賽，將於5月5日，於可容納3500名觀眾的灣仔伊利沙伯體育館舉行，屆時將有4間中學，分別爭奪中、英文組冠軍。今屆中文組賽事，將由第39屆的中文組冠軍基督教崇真中學，對首次爭勝的港大同學會書院，兩校早在其他賽事碰頭，他們接受《星島教育》訪問時，均指會在賽前「加操」，鑽研講稿和台風，相信屆時定必火花四濺。

入圍冠軍戰的4所中學，早已摩拳擦掌，為總決賽積極備戰，其中中文組的基督教崇真中學及港大同學會書院，均為第4度參加星島全港校際辯論比賽。然而，兩校原來曾在其他比賽交鋒，當時由港大同學會書院勝出，且看基督教崇真中學今次能否贏回一仗。

星島辯論賽總決賽中文組｜基督教崇真中學

基督教崇真中學曾在2024年首度奪冠。資料圖片

曾在2024年首度奪冠，去年卻在第三回合初賽止步的基督教崇真中學，今年再度憑實力打入總決賽。中文辯論隊負責老師黎泊廸分析，今年重回冠軍戰，除了師生努力，學校投入資源也很重要。「去年只得1位主教練，今年學校再聘請多1位教練和1位助教，讓教練們可分組指導學生，作針對性教導。」

中文辯論隊逢周二有常規訓練，3位教練也各司其職，訓練3組不同的組員，包括初中組、高中組及比賽組。黎泊廸表示，因應不同賽事，比賽組有不同組員，訓練時間也較長，有時會1星期訓練5日，「最誇張的時候，會由下午4時開始，練到晚上8至9時。」

基督教崇真中學再度打入總決賽。資料圖片

比賽組的訓練很有系統，以賽期每周訓練5日為例，首兩日主要是拆解辯題及搜集資料，第3日觀看前人就相關辯題作賽的錄影，最後兩日分稿，讓隊員作自由辯論、模擬辯論等練習，加強應戰能力。就即將舉行的總決賽，黎泊廸指隊員「加操」時，會更仔細研究講稿，教練亦會指導他們的臨場反應和台風。提到友方港大同學會書院，黎泊廸稱從過往經驗，知道該校的準備非常認真，該校辯員將以默契與信心迎戰，「多練習就會提高信心！」

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星島辯論賽總決賽中文組｜港大同學會書院

港大同學會書院首次打入星島辯論賽總決賽。資料圖片

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首次打入星島辯論賽總決賽的港大同學會書院，歷年最佳成績為第39屆賽事中，於第五回合初賽，即16強止步，故今年成績可說大躍進。該校粵語辯論隊負責老師李崇恩表示，該隊在3年多前成立，透過不斷參賽讓隊員累積經驗。「過程中隊員找到對辯論那團火，對社會議題也有好奇心，落場後能舖陳論點。」

李崇恩說，因辯論隊常參加比賽，隊員們都進步得很快。「其他學校參加星島辯論賽時，多派出高中生，但我們的隊員，中一已有機會參加。升至中四時已累積不少經驗，而這些經驗也可以傳承給低年級隊員。」他指隊員們既有想贏的決心，亦有求勝的態度，包括隊員空閒時，會就日常生活議題和政府政策討論，藉此訓練思維。

港大同學會書院今年有明顯進步。資料圖片

粵語辯論隊第二副辯、現就讀中四的吳聿心，就是由中一起參賽的「大師姐」。今年首度打入決賽，她稱會「盡力去打，當平日比賽，這心態最好。」她指賽前隊員會落力搜集資料，亦會留意其真偽；由於比賽場地大，因此會留意辯員的表達技巧，現計劃邀友校作模擬比賽，讓辯員習慣以咪高鋒發言。提到今次面對舊對手基督教崇真中學，吳聿心憶述對方各方面實力平均，當時讓他們獲益良多，「現時不太緊張，反而有期待的感覺。」

記者：陳艷玲

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