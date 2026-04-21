教大：教育碩士收生增 不認同行業萎縮 整體報讀人數多一成 在職教師佔近半

本港學齡人口持續下跌，教師就業前景面對挑戰之際，教育大學開辦教育碩士課程收生卻持續上升，報讀教育碩士的本地生中，近半為現職教師。教大研究生院助理院長曾耀輝相信，即使學校更難開班已成定局，但教師行業不一定萎縮，而人工智能（AI）不可能完全取代教師，關鍵是課程如何協助教師適應未來轉變。

AI不可能完全取代教師

教大教育碩士課程自05/06學年開辦，是教大首個碩士課程，分為一年全日制及兩年兼讀制，截至24/25年度已累計近6000名畢業生。研究生院助理院長兼教育碩士課程總監曾耀輝直言，雖然學齡人口下跌，學校更難開班已成定局，但教師退休的自然流失，需要人手補上，加上小學常識科分拆為科學科及人文科後，具備科學科背景的小學教師人手需求殷切，不認同教師行業萎縮。

他指近年入讀教大教育碩士課程人數持續增長，今年申請報讀的本地生增至160多人，至今接獲的整體申請人數較去年增逾一成。曾耀輝相信，學生的進修原因不一，目前課程設一個綜合領域及10個專業領域，供學生報讀，配合本地教育環境需要，「自行找到符合的課程」。在報讀教育碩士的本地生中，近半為在職教師，「譬如他們讀書時沒有SEN（特殊教育需要）的訓練，現在需要照顧SEN學生就要補讀該範疇」，另有兩成半人為有意投身教育界的畢業生，其餘約兩成半來自出版界、升學中心等教育相關行業。

政府大力推動數字教育，教學廣泛使用AI工具如雨後春筍，但曾耀輝相信AI不可能取代老師的工作，「人始終需要由人去教，自己開頭甚麼都不知道的話，不可能由AI幫助學習，最少都要給指示它們」。他續指，教師的工作不止於教授知識，如何教導學生分辨對錯正是老師的價值，「尤其是在中小學教育時作為學生的模範」。他強調學生已經廣泛使用AI等新科技，不論是新舊老師均無法完全陌生，「學校給學生使用之餘，都要有限制」。

聯招收生分數上升

對於社會及教育生態轉變，曾耀輝指，教大的教育碩士課程持續回應需求，為正在修讀教育課程的學生作好準備，「行業有升有跌是必然，看到危機時，可以靠進修來保持自己的競爭力」。他續稱，教大推行「第二主修」亦有助提高學生成功獲面試及獲聘機會，「雖然環境在改變，但學生仍須擴展自身的知識領域，在目前的數碼時代更為重要。」

另外，教大今學年起將13個五年制教育學士學位課程，全數改為雙學位課程，學生須參與非教育學位的實習，冀助學生於社會吸取經驗及擴闊視野，部分課程經整合後，畢業生可同時教授小學及中學課程。曾耀輝透露，各學士課程加入數碼科技元素後，聯招收生分數明顯上升。

記者歐文瀚

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