DSE 2026｜生物科整體難度下調 料cut off將提高 選擇題首度觸及AI

中學文憑試（DSE）生物科今日（20日）開考。本年度有14698名學校考生報考生物科，是最多學生報考的選修科。凝皓教育生物科名師JT（湯耀信）表示，今年生物科整體難度下調，預料考生整體表現更好，故cut off（分數線）會比去年高。值得注意的是，今年卷一的多項選擇題，首度出現涉及AI的題目，反映考評局出題有參考近期流行的趨勢。

熱門課程收生要求包括生物科

湯耀信表示，生物科向來都是最多學生報考的選修科，近年數字更有上升趨勢，相信主要是多個被認為屬「鐵飯碗」職業的課程，其收生要求均必須修讀生物科，或生物科的分數會被加乘，增加入讀相關課程的機會，「例如理大的物理治療、放射學等課程，生物科分數會乘10；另外報讀醫護課程有優勢，城大的獸醫課程，申請人更必需修讀生物課。」

就今日開考的生物科，湯耀信認為今年整體的難度下調，預料cut off會比去年提高。「24/25學年的生物科的難度提升很多，主要是去年實驗題很多資料，如以英文應考的考生，如英文程度弱就較難應付；今年的實驗題資料較少，相對容易些。」

在題目或題型方面，湯耀信指在卷一的多項選擇題，首次出現和AI相關的題目，「題目問及用AI對比傳統方法量度生物量的好處，但該題目實質與AI的了解關係不太大，但反映考評局出題有參考近期流行的趨勢，例如當年疫情期間，都有以Covid（新冠病毒） 出題。」此外，在長題目的題型上，有大量需要留意數據及explain the difference（解釋不同）的題目，數量比以往多，但角度或難度都比以往兩年簡單。

凝皓教育生物科名師JT（湯耀信）。受訪者提供

值得一提的是選擇題第4條，問及的概念較深入。湯耀信表示去年曾有Gene expression（基因表達）相關的題目，今年則再深入些，問到基因表達過程中，實質導致蛋白質合成不同的原因，「歷屆試卷沒有考過，所以學生沒有意識去了解詳細基因表達不同的原因，或因此導致失分。」

要考好生物科，湯耀信表示除要熟讀內容，最重要是明白生物科的概念，加上近年文憑試題目趨向生活化，亦有實驗題，同學溫習時必需應用過往做實驗的經驗，靈活變通，並不能單靠死背書。

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