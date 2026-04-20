基灣小學（愛蝶灣）遠赴奧地利音樂交流 聯合國總會獻唱傳遞和平

為慶祝中國與奧地利建交55周年，中華基督教會基灣小學（愛蝶灣）的詩班，於4月11至19日遠赴奧地利維也納及薩爾茲堡，展開一場音樂文化交流之旅。是次交流主要為詩班內小三至小六成員，合共48名師生出發。

音樂是世界和平的共通語言

基灣（愛蝶灣）詩班由校長及老師帶領，於ACPAF慶祝奧中建交55周年音樂會演出。（學校提供）

基灣（愛蝶灣）學生的畫作在聯合國維也納總部展出，傳遞和平訊息。（學校提供）

作為慶祝奧中建交55周年的重點音樂活動之一，詩班獲邀於聯合國維也納總部獻唱，同時慶祝聯合國中文日。學生以無伴奏合唱形式，運用芬蘭語、非洲語言、拉丁語、英語及中文，演繹世界各地作曲家的作品及民謠，向世界宣揚「音樂是世界和平的共通語言」的理念。

此外，該校學生亦獲聯合國邀請，以「和平」為題創作畫作，並於聯合國維也納總部內同步展出。作品描繪了孩子心中對世界友誼的期盼，透過視聽藝術攜手傳遞和平信息。

行程中，詩班亦與國際知名的維也納少年合唱團學生進行交流學習，更獲該團首位華人指揮曾智斌親自教授大師班，促進中奧兩地童聲合唱的文化交流。

活動壓軸環節中，詩班以中國代表身份，參與「ACPAF奧中建交55周年音樂會」，並與薩爾茲堡音樂學校同台交流演出，象徵兩國透過音樂建立深厚友誼。音樂會尾聲，詩班獻唱了經典電影名曲《Edelweiss》（小白花），為是次交流畫上句號。

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