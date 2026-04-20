中學師生征服喜馬拉雅山4200米高峰 經歷艱辛學懂感恩

不少人視登山為體能挑戰，長沙灣天主教英文中學師生遠赴尼泊爾喜馬拉雅山，登上海拔4200米的昆德峰，展開為期12天、啟發自我的登山之旅。師生不僅接受高原登山挑戰，亦將籌集的物資送贈當地村民，途中山路崎嶇，有學生出現不適，歷經艱辛後，同學在過程中經歷「有苦有甜」，更深刻認識「感恩」的道理。

嚴謹準備1年 難忘登頂震撼景色

「長天」的登山計劃，緣於4度征服珠穆朗瑪峰的登山專家曾志成的講座。校長潘盛楷深受啟發，希望趁校慶55周年，挑戰一座讓學生，甚至他自己都覺得不可能的山峰，最終選定海拔4200米、高度約為本港最高峰大帽山的4倍、尼泊爾喜馬拉雅山的昆德峰。師生展開1年的嚴謹準備，包括20次課堂與體能訓練、6次周末全日行山，以及兩次兩日一夜露營，期間學生需背負20公斤裝備模擬高海拔負重，以訓練謹慎行動與萬全防護。

團隊上月底抵達尼泊爾首都加德滿都，還未踏足山路就要經歷乘搭長達15小時的大巴，學生因路面顛簸而暈車不適的「苦」。參與的中四生梁昇憶述，巴士行駛劇烈搖晃，多次被拋起撞頭，其後團隊轉乘吉普車深入泥濘與碎石路，11小時的越野車程，令他嘔吐兩次；想開窗透氣卻滿目沙塵，返港後更確診氣管炎，病足一星期。

逾萬善款贈學校 學生悟知足常樂

團隊經歷4天，每天行山3至10小時，學生不時頭暈和胃口不佳。中四生方昊苦笑道，山路陡斜，每走一步都像在跟自己較勁。全靠平時訓練學會控制節奏與力度，師生走過吊橋、穿越山谷，就在攻頂當天，有學生因高山空氣稀薄，一時間喘不過氣。全隊即放慢腳步，最終抵達昆德峰，學生被喜馬拉雅山脈景色所震撼。

登山之餘，校方由學生、家長及校友籌得約250公斤物資，在探訪當地小學與村落家庭時分發，更為當地學校籌得2000美元（約1.4萬港元）善款。中二生李梓滔坦言，出發前以為當地村民因物資短缺而愁眉不展，到親身接觸，卻發現他們生活知足常樂，自己亦深受感染。

這趟旅程有苦有甜，隨團校長潘盛楷最為欣慰，是學生們學懂感恩，「個個都會想買甚麼給家人」。他指5年後校慶60周年，將規劃從尼泊爾跨越邊界到西藏的旅程，讓學生見識不同宗教文化。

專家：未成年不宜高海拔爬山

攀山專家梁念豪表示，未成年人即使在出發前有充足的訓練，也不適宜前往逾4000米海拔的高地爬山，因為身處逾3000米海拔地點已有可能出現高山症，而且沒法預料何人會出現症狀，「可能越大隻越容易有，因為需氧量大，但始終無辦法預測誰會有」。

記者 佘丹薇 李建人

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