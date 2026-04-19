城大「愛護兒童全城舞動創彩虹」創世績 1400人共舞宣揚聯國SDG

香港城市大學聯同香港童軍總會九龍地域及香港扶幼會則仁中心學校，於啟德車站廣場舉辦「愛護兒童全城舞動創彩虹」活動，超過1400人透過行動呼籲社會愛護兒童、促進共融社會及世界和平，並成功創造「武術風格舞蹈表演中累積最多參與者」的世界紀錄。

響應多個可持續發展目標

是次活動獲可持續發展世界紀錄官方認證人確認，成功打破同類型的SDG世界紀錄。城大提供

主辦方在啟德車站廣場設置了15個主題各異的攤位遊戲，讓參加者及社區人士同樂。

參與活動的1400多人分別身穿彩虹七色的衣裝，透過結合舞蹈與武術的運動，隨音樂節奏舞動，逐步形成象徵守護兒童的大型彩虹方陣，以示響應「良好健康與福祉」、「優質教育」、「減少不平等」及「和平、公義與健全制度」等聯合國可持續發展目標（SDG）。

活動結束後，主辦方代表獲頒發證書，確認是次活動成功打破同類型的SDG世界紀錄。

城大校長梅彥昌在活動上致辭時重申，大學致力培育年輕人成為負責任的全球公民，關心社會，並倡議共融、平等與可持續發展。香港扶幼會則仁中心學校校長郭智穎認為，今次活動緊扣聯合國的SDG，即良好健康、優質教育、提倡平等、促進和平，正是兒童與青少年快樂成長的土壤，「今日的行動，正是要邀請大家參與及見證：保護兒童不是口號，而是由心而發的承諾。」

活動亦設有15個攤位遊戲，涵蓋運動體驗、AI中醫、防騙教育、手部彩繪、擴香瓶製作、書法藝術等主題，並舉辦了多個歌舞及項目示範節目。城大副校長（社區聯繫及協作）陳志豪總結全日活動時表示，大學透過是次活動，更深刻體會與社區合作的重要性，未來大學將繼續肩負社會責任，與不同夥伴合力促進社會和平，共建和諧世界，為下一代締造更美好、更包容、更可持續的未來。

延伸閱讀︰

城大研「液滴拖把」 「慳水」清潔太陽能板

城大推「健康一體化」研究 以家貓揭開肝癌謎團